Boskamp bijna opgepakt in Madrid: “Die gozer werd helemaal gek”

Johan Boskamp was gisteren als gast van de Nederlandse tv-zender Ziggo aanwezig bij Real Madrid-Bayern München. Bossie miste wel ei zo na de wedstrijd nadat hij bijna werd opgepakt door de Spaanse politie. De reden? Boskamp wou het heilige gras in Santiago Bernabeu, de arena van Real Madrid, even aanraken. “Die gozer werd helemaal gek. We hadden hier bijna niet gestaan”, aldus de Nederlander. “We hebben zo’n beetje de volledige beveiliging van Real Madrid over ons heen gekregen”, voegde zijn collega van Ziggo er nog aan toe.