UEFA straft Lyon én Besiktas na incident Europa League

Brussel - Olympique Lyon en Besiktas mogen van de Europese Voetbalbond niet deelnemen aan de volgende Europese competitie waarvoor ze zich kwalificeren, als hun supporters zich de komende twee jaar opnieuw bezondigen aan wangedrag. Beide clubs moeten ook een boete van 100.000 euro betalen. Dat heeft de UEFA woensdag meegedeeld.

Vorige donderdag vluchtten voor de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League tientallen fans op het veld, nadat er projectielen en vuurwerk in hun tribunevak in het Parc Olympique Lyonnais waren geworpen. Supporters van beide clubs raakten op de tribunes ook slaags met elkaar. Door de incidenten werd de aftrap van de wedstrijd met drie kwartier uitgesteld. Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap al ongeregeldheden plaats tussen Turkse fans en de Franse ordediensten. Volgens de UEFA zijn de supporters van zowel Lyon als Besiktas verantwoordelijk voor de incidenten.

(belga)