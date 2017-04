Konijn in kooi is vaak erg ongelukkig

Als je een konijntje in huis haalt, neem er dan best onmiddellijk twee. Anders zijn ze eenzaam en ongelukkig, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Met de actie ‘Happy Konijn’ willen onze noorderburen mensen beter informeren zodat het konijn dat ze kopen gelukkiger is.

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedselindustrie Gezelschapsdieren (NVG) blijkt dat konijnen ongelukkig zijn. Dat komt omdat ze eenzaam zijn. Want 60 procent van de konijnenbaasjes heeft er namelijk maar één diertje in huis en het zit vaak ook nog in een veel te kleine kooi.

“Een konijn is nog vaak een impulsaankoop dat in huis wordt gehaald als alternatief voor een hond of kat”, vertelt Niels Dorland van de Dierenbescherming aan EditieNL. “Het is belangrijk dat consumenten weten waar ze zich aan binden bij het kopen van zo een diertje.”

De ‘Happy Konijn’-campagne moet het voor dierenspeciaalzaken makkelijker maken om informatie te geven aan mensen die een konijn willen kopen. De initiatiefnemers pleiten voor een nieuwe manier van konijnen houden en geven tips over de voeding, het hok en de verzorging van konijnen.

Ideaal is om niet een maar meerdere konijnen te houden. Met het risico dat ze dan wel gaan ‘kweken als konijnen’, zoals het spreekwoord zegt. Maar ze zullen alleszins gelukkiger zijn.

Konijn moet kunnen rondlopen

Best is ook om de dieren in een ren te laten lopen en niet in een kleine kooi te stoppen. Ze moeten immers kunnen bewegen. Zet ze dus best in een ren of laat ze binnen rondlopen.

“Het is hoogstwaarschijnlijk ook in België zo dat veel konijnen ongelukkig zijn”, zegt dierenarts Inge Thas in Zwijnaarde in VTM Nieuws.

“Konijnen horen niet constant in een hok te zitten. Net als honden en katten moeten ze zo veel mogelijk buiten kunnen lopen in het gras”, aldus Thas.