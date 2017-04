Hersenschudding en pak blauwe plekken: comedian zal paaseierenworp niet snel vergeten

Kruishoutem / Zulte - Comedian Han Solo heeft maandag tijdens de Gulden Eifeesten in Kruishoutem een zware hersenschudding en een pak blauwe plekken opgelopen. De Zultenaar werd tijdens de worp van het fameuze Gulden Ei vertrappeld door een graaiende menigte.

Solo, in het echte leven Han Coucke, maakt van de Gulden Eifeesten op paasmaandag een jaarlijks uitje, want Kruishoutem is de thuisgemeente van zijn vrouw.

Bij die traditionele feesten is de Gulden Eiworp het hoogtepunt. Eitjes met daarin allerlei prijzen worden met een parachute uit de kerktoren gedropt. Het lijkt op papier een lieflijke gebeurtenis, maar het is vaak een stevige duwpartij voor de prijzen met geregeld gescheurde kledij en schaafwonden voor wie zich midden in het strijdgewoel mengt.

Solo mocht het aan den lijve ondervinden toen hij de strijd volgde om het Gulden Ei, waar een prijs van 125 euro aan vasthangt.

“Ik stond bij de frituur aan de kerk. Mijn vrouw en kinderen stonden wat verderop, wat veiliger opgesteld. Ik zag het Ei komen, maar plots kwam er een harde windstoot die het mijn richting uitblies. Mijn eerste reactie was achterom kijken naar mijn gezin om te zien of ze veilig waren, maar toen ik terug omkeek werd ik omvergelopen. Blijkbaar is de massa ook over mij gelopen op jacht naar het ei.”

Enkele leden van de brandweer en ambulance van Kruishoutem stonden ook aan de eierworp, zagen de bekende Zulte Waregem-supporter liggen en dienden de eerste hulp toe.

“Daar weet ik niets meer van. Ik ben de hele tijd buiten westen geweest. Zo’n halfuur in totaal, tot ik in het spoed toekwam. Maar ik mag van geluk spreken dat die mensen daar waren en ik geen bloedingen had.”