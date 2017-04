Spelersbus Dortmund tegengehouden door politie: match tegen Monaco verlaat

Net als in de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League kent Dortmund een verstoorde voorbereiding in de aanloop naar de wedstrijd tegen Monaco. Na de aanslag op de Duitse spelersbus vorige week, werd de spelersbus van Dortmund in Monaco “om onbekende redenen” 20 minuten tegenhouden door de politie. Daardoor geraakte de Duitse topclub niet tijdig in het stadion van Monaco en werd de aftrap voor vijf minuten uitgesteld.

“Doordat we een kwartier in de bus moesten blijven zitten aan het hotel, konden mijn spelers niet meer aan voetbal denken. Dat voelde niet goed aan”, vertelde Dortmund-coach Tuchel voor aanvang van de wedstrijd tegen Monaco aan Sky Sports.

Het goede nieuws voor Dortmund was wel dat Marc Bartra mee de uitstap maakte naar het Stade Louis II van Monaco. De verdediger raakte vorige week dinsdag gewond bij de aanslag op de spelersbus van Dortmund. Na een operatie mocht de 26-jarige Spanjaard zaterdag het ziekenhuis verlaten. De Duitse club gaat ervan uit dat hij ongeveer vier weken aan de kant zal staan.

