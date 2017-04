Celta-coach Berizzo: “We gaan aanvallen in Genk”

Celta de Vigo-coach Eduardo Berizzo gelooft in de kwalificatie van zijn team voor de halve finales van de Europa League voetbal. Celta verdedigt donderdagavond (21u05 Luminus Arena) in de terugwedstrijd van de kwartfinales een 3-2 voorsprong tegen Racing Genk en gaat zich zeker niet ingraven, liet Berizzo woensdagavond weten.

“Celta is geen ploeg die speculeert”, liet de Argentijnse coach optekenen tijdens zijn persconferentie. “Geen enkel resultaat zal onze manier van spelen wijzigen, we spelen om te winnen. Dat doen we altijd”, klonk het. “Aanvallen is een eigenschap van onze ploeg, we proberen altijd hoog druk te zetten.”

Net als Genk kan Celta zich voor het eerst in de geschiedenis bij de laatste vier van de Europa League scharen. “We kennen het belang van deze match en zullen er alles aan doen om een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de club te schrijven”, stelde de T1 van ‘Os Celestes’, die beseft dat opponent Genk aanvallend sterk is. “Genk is een offensieve ploeg, die zal willen en moeten scoren. Tegen een ploeg als Genk, die enkele gevaarlijke aanvallers in huis heeft, zullen we goed moeten verdedigen. Ik verwacht een wedstrijd met veel druk, hopelijk kunnen we de bal in de ploeg houden”, verklaarde de coach van de Galiciërs.

Voor kansen en goals rekent de nummer tien uit de Spaanse Primera Division donderdagavond op sterkhouder Iago Aspas. De aartsgevaarlijke spits scoorde in de heenmatch de tweede Celta-treffer, bracht zo zijn aantal gemaakte doelpunten in de Europa League op vijf en vindt met zestien rozen ook in de Primera Division bijzonder vlot de weg naar de netten. “Iedereen kijkt uit naar deze wedstrijd. Het is een heel belangrijke match voor de club, mogelijk zelfs een van de belangrijkste uit de clubgeschiedenis”, aldus Aspas, die Leandro Trossard en Alejandro Pozuelo naar voren schoof als gevaarlijkste Genkse spelers.