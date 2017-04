Ruziënde leerkrachten laten 600 leerlingen twee uur aan hun lot over

Zottegem - Alle leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw College in Bevegem in totaal een 600-tal - keken woensdagochtend vreemd op toen ze onverwacht de eerste twee lesuren geen les kregen. De aanleiding was een informatiebijeenkomst met de leerkrachten waarin discussie ontstond over de vaste benoeming van Stefaan De Langhe als directeur van de campus.

Wij keurden de benoeming al goed hans vandenholen

“De raad van bestuur had dinsdagavond een ontmoeting met de pedagogische raad van de campus Bevegem”, verduidelijkt Hans Vandenholen, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

“Er werden ons enkele werkpunten voorgelegd. Het was een constructieve, open en eerlijke vergadering. Met de opmaak van een stappenplan willen we enkele zaken, zowel op korte als op langere termijn, aanpakken rond communicatie met de directie en in de dagelijkse werking. Daarop werd besloten om op woensdagochtend een infomoment voor alle leerkrachten te organiseren.”

“Daardoor was er het eerste uur, en een deel van het tweede lesuur, geen les.”

Directeur

Blijkbaar was de vaste benoeming van Stefaan De Langhe als directeur een twistpunt tijdens het infomoment.

“Het is inderdaad zo dat een aantal mensen daar bedenkingen bij heeft. We hebben een maand geleden al in onze raad van bestuur deze benoeming goedgekeurd. Na vijf jaar dienst en positieve verslagen van de functioneringsgesprekken is dat een normale gang van zaken.”

Vervelend

Dat de leerlingen twee uur aan hun lot werden overgelaten, viel bij enkele boze ouders niet in goede aarde. Enkelen van hen denken erover na om een klacht in te dienen tegen de school. "Wat als er iets gebeurd was", vragen ze zich af in Het Laatste Nieuws.

De Langhe vindt de hele zaak vervelend en belooft verontschuldigingen vanuit de school.