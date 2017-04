Onze man luisterde naar Mourinho op ‘planeet Manchester United’: “De waanzin voorbij”

Komende donderdag kijkt Anderlecht met Manchester United de rijkste club ter wereld in de ogen. Onze reporter Wim Conings bracht naar aanleiding van de match een bezoek aan het trainingscomplex van de Engelse club,waar trainer José Mourinho zijn persconferentie gaf. “De waanzin voorbij.”

Het AON Training Complex van Manchester United ligt een eindje buiten de stad, in Carrington. Tussen de velden en de koeien verrijst ineens een gigantisch modern trainingscomplex, al is daar vanop straat helemaal niets van te zien. Alleen een slagboom en een tiental handtekeningenjagers doen vermoeden dat achter de ruggen van twee security guards de grootste voetballers van deze planeet werken en leven. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marouane Fellaini, you name it. Zij passeren hier elke dag.

Ik ben al blij als de twee nors kijkende security guards na inspectie van onze perskaart goedkeurend knikken. De taxichauffeur naast me lacht: hij kan zomaar, gratis en voor niks, een glimp opvangen van het zenuwcentrum van Man United. Al moeten we daarvoor eerst nog een lange, smalle toegangsweg door. En dan nog eens een slagboom, met nog een bewaker. Die verwijst me naar één van de drie enorme gebouwen die een enorm clublogo omringen. Binnen wordt me de weg versperd door een vierde bewaker: of hij mijn tas kan zien, anders laat hij me niet binnen. En eens duchtig fouilleren. Met mijn Belgische nationaliteit heeft dat kennelijk maar weinig te maken – ook mijn Engelse collega’s ondergaan dezelfde behandeling. Op Carrington is dit gewoon vaste prik.

Aan belangstelling voor de persconferentie van The Special One geen gebrek. Vijftien (!) camera’s staan keurig naast elkaar opgesteld, zeker vijftig journalisten zijn aanwezig. Stipt op tijd komt José Mourinho aangesloft. De Portugees loopt zoals hij praat: een beetje uitdagend, arrogant. Met de benen wijd open, alsof hij meer plaats wil innemen dan hij eigenlijk nodig heeft. Hij trekt zijn wenkbrauwen op als hij ziet hoeveel journalisten naar voren snellen om hun dictafoontjes onder zijn neus te leggen voor hij aan zijn persconferentie begint. Meer niet. De rest van de persconferentie zou hij nauwelijks een spier vertrekken en soms zelfs gewoon in de verte staren als hij aan het woord is. Even gemotiveerd zijn als Anderlecht zal volstaan voor Manchester United, zegt hij. Arrogant, maar ook niet onjuist. Manchester United neemt nu eenmaal meer plaats in dan Anderlecht.

Foto: Photo News

De mensenmassa knikt en de persconferentie is afgelopen. Mourinho sloft weg, graait in de schaal met koekjes die voor de journalisten voorzien was en spreekt in het naar buiten gaan nog een Zweedse journaliste aan. “Hij kwam zich verontschuldigen omdat hij mijn vraag niet begrepen had”, zou de vrouw me later vertellen. “Hij was wel vriendelijk, maar met hem weet je gewoon nooit waar je je aan kan verwachten. Hij heeft in zijn periode bij Inter Milaan ooit een scène gemaakt voor een groep van vijftig journalisten omdat hij mijn vraag niet leuk vond. Je bent de enige vrouw hier en dan stel je zo’n vragen, zei hij. Ach, ik neem aan dat hij nu gewoon goed gehumeurd is na de zege tegen Chelsea.”

De vijftien camera’s en vijftig journalisten trekken en masse naar buiten, als een absurde carnavalsstoet. Op naar één van de vijf perfect effen oefenvelden. Daar mogen we met grote ogen staan wachten tot de sterren aan hun training beginnen. “Of dit altijd zo’n gekte is?” herhaalt een steward mijn vraag. “Welnee. Normaal gezien laten we hier helemaal niemand toe. Maar omdat de UEFA de clubs verplicht alle journalisten een kwartiertje toe te laten,grijpt nu iedereen zijn kans.” Dichter dan een rode paal mogen we wel niet komen, waardoor we met een beetje geluk de heren voetballers toch wel vanop zo’n meter of zestig kunnen gadeslaan. Althans, dat denken we. Het hadden evenzeer 22 andere mannen kunnen zijn – vanop die afstand is het verschil toch niet te zien. Een collega van me zet een stap voorbij de rode paal en wordt meteen terechtgewezen. “Dit was niet de afspraak”, gilt de man die kennelijk verantwoordelijk is voor het op afstand houden van de mediamassa van de massamedia.

Het was diezelfde man die me even later zowat aan mijn haar naar buiten zou trekken. Ik had het gewaagd een fotootje te nemen – van ver, dan nog – van het indrukwekkende wagenpark van de voetbalmiljonairs. Meteen vervielen enkele clubmedewerkers in hysterie. “Hee, hij neemt foto’s van de auto’s! Hee! Niet doen! Dat mag niet!” Drie seconden later stond de man in kwestie naast me, me sommerend mijn iPhone af te geven om zelf vast te stellen of dat verschrikkelijke nieuws wel klopte. Het klopte. Vol afschuw keek hij me aan: “Dit mag je niet gebruiken. Anders ga je problemen krijgen.”

Bij het naar buiten rijden steekt het honderdtal auto’s van de clubmedewerkers schril af tegen het grote niets aan de andere kant van de slagboom. Het zenuwcentrum van Manchester United lijkt wel een andere planeet. Het was de waanzin vér voorbij.