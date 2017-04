Roger Vanden Stock: “We mogen dromen van de halve finales”

Stel u even voor. Anderlecht dat straks Man United met Zlatan uitschakelt en de wereld verbaast door de halve finales van de Europa League te halen. Het wordt extreem moeilijk, maar na de puike 1-1 in Brussel heeft paars-wit 26 procent kans op zo’n mirakel. Al wacht zondag ook nog een cruciale titelmatch tegen Club Brugge. Voorzitter Roger Vanden Stock hangt ergens tussen droom en werkelijkheid. Gelukkig is Old Trafford het ‘Theatre of Dreams’.

We gaan ons 200 procent geven. Al heb ik dan wel wat schrik voor vermoeidheid zondag tegen Brugge Roger Vanden Stock

“In deze fase mogen we dromen van de halve finales, hé”, grijnst Voorzitter Roger Vanden Stock. “Die 1-1 thuis tegen Manchester United was voor mij al één van mijn mooiste Europese avonden. Chapeau voor mijn coach en spelers dat ze dat verwezenlijkten. En ook voor onze fans die ons bleven aanmoedigen, ook toen we gedomineerd werden. We zijn de laatste jaren alleszins nooit belachelijk gemaakt door Engelse teams. Herinner u bijvoorbeeld de 3-3 op Arsenal, of die onterecht verloren match op Tottenham. Dat is goed voor ons vertrouwen.”

“Het wordt extreem moeilijk in deze hel. In zo’n stadion, op zo’n groot veld. Akkoord, Man United viel vorige week na de rust terug, maar in de eerste helft waren ze indrukwekkend met Pogba die werkelijk overal was. Die ploeg is aan het groeien. Dat bewezen ze zondag nog door Chelsea te kloppen.”

De ultieme vraag voor al wie paars-wit bloed heeft, is evenwel: Zou u de titel inruilen voor dat minieme maar misschien unieke kansje om nog eens een Europese halve finale of wie weet zelfs een finale te betwisten? Voor Anderlecht is dat geleden van 1990. De Europa League-finale is trouwens op 24 mei in Stockholm. Na de competitie.

De 3.000 RSCA-fans die naar Engeland afreizen, zien dat wel zitten, maar het bestuur en trainer René Weiler zetten liever in op de titel en de Champions League-miljoenen. Zelfs de halve finales in de Europa League leveren de club maar 1,6 miljoen op.

“Geloof me, we zullen ons 200 procent inzetten in Manchester”, garandeert Vanden Stock. “Maar natuurlijk heb ik dan wat schrik voor vermoeidheid zondag tegen Club Brugge. Al zal onze coach deze Europese wedstrijden nooit als excuus gebruiken.”

Bij hun laatste passage hier in 2000 verloor Anderlecht nog met 5-1. “Sindsdien ben ik nooit meer op Old Trafford geweest”, besluit Vanden Stock. “Ook nu zal José Mourinho zijn team wel parkeren waar het thuishoort. Ik ben geen fan van zijn methodes – altijd maar hameren op de fouten van je spelers kruipt in de kopjes – maar het blijft wel Manchester United, natuurlijk.”