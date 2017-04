Deze hond raakte een pootje kwijt door kanker, maar is nu wel weer helemaal zijn blije zelf

Op de eerste foto ziet het er maar treurig uit voor deze hond terwijl die schijnbaar uitgeteld op de grond ligt. Zijn baasje deelde vier foto’s van de strijd van zijn huisdier tegen kanker op Twitter, en hoewel het beestje nu een pootje mist, ziet hij er opnieuw dolgelukkig uit.

De foto’s van deze hond werden massaal gedeeld en geliked op Twitter, maar het mooiste was dat andere baasjes van “driepotige” honden ook foto’s van hun trouwe drievoeters begonnen delen. “Hij zal zich snel beter voelen en de drie poten gewend raken, ik beloof het”, zo schrijft Hannah Bettis. “Ik weet dat mijn puppy zich beter voelt.”

4 legs down to 3 but he beat cancer! Good job buddy #Survivor pic.twitter.com/XzP4KZfrqX — Dylan Delia (@dylandelia87) April 15, 2017

@dylandelia87 @bennykoval Daisy says u don't need four legs to be urself and have a good time!! pic.twitter.com/alWpJF2t55 — apes debemus imitari (@SapphoFanClub) April 19, 2017

@dylandelia87 @dog_rates he'll feel so much better and get the hang of three legs quickly, promise! I know my pup feels better! pic.twitter.com/o04ls2epS5 — hannah bettis (@hannahcbettis) April 19, 2017

@dylandelia87 @dog_rates My beagle went 10 years strong with only 3 legs. Miss my little tri-pod pic.twitter.com/hGLMF2TnQ2 — michael (@juiceshrimp) April 19, 2017

En dan zijn er natuurlijk nog de tweets die volledig samenvatten hoe wij ons nu voelen.