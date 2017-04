Het is 28 jaar geleden dat ons land nog twee Europese halvefinalisten had. Er is een klein wondertje ­nodig om dat vanavond ­opnieuw waar te maken. Komaan, RC Genk en ­Anderlecht, laat de Belgische voetbalfan nog eens dromen.

Vergeef het ons, maar we vinden het een beetje wonderlijk dat we deze inleiding na al die jaren Europese kommer en kwel nog eens boven een stuk kunnen zetten. We weten het, de kans dat er morgen twee ...