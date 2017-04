Ex-topman Etixx en Omega Pharma wordt verdacht van stalking topwielrenster

Een voormalige topmanager van Omega Pharma en Etixx NV stond gisteren voor de strafrechter, omdat hij de Australische wielrenster Rochelle Gilmore maandenlang zou hebben gestalkt. D.D. (42) stuurde haar sms’jes, hij zond anonieme mails naar haar sponsors, en hij dook te pas en te onpas in haar buurt op – zelfs helemaal tot in Australië. Volgens de man was er niets aan de hand: “Ik zocht een professionele manier om met haar om te gaan.”

Als general manager van Omega Pharma en CEO van Etixx was D.D. een bekend gezicht in de wielerwereld. Op een werkvergadering leerde hij Rochelle Gilmore kennen. De Australische beëindigde in die periode haar carrière als profrenner, om zelf manager van een wielerteam te worden.

De Vlaming viel als een blok voor de blondine – zelfs al was hij getrouwd. De twee begonnen een relatie. “Het was de eerste serieuze relatie voor Gilmore”, klonk het gisteren in de Gentse rechtszaal, waar D.D. terechtstond.

In april 2015 kwam het tot een breuk, maar Gilmore bleef D.D. te pas en te onpas zien, op de vreemdste momenten. Tijdens stages in Italië, in het Spaanse Calpe, en zelfs tijdens de Tour Down Under in Australië dook D.D. op. Ook toen Gilmore op vakantie was met de atletiekfamilie Borlée. “Niemand wist dat, maar plots kreeg Jacques Borlée een sms dat hij Rochelle veel groetjes moest doen”, zegt de advocate van de Australische.

Ze werd gestalkt, zegt Gilmore. Ook via Facebook, Twitter en LinkedIn viel de ­zakenman de Australische non-stop lastig.

Ook professioneel maakte D.D. het Gil­more als beginnende wielermanager het leven moeilijk. Zo retweette hij met de ­account van voedingsfabrikant Etixx ­systematisch tweets van Gilmore.

“Dat wekte bij haar eigen voedingssponsor argwaan”, zegt de advocate. “Het ­bedrijf begon te denken dat ze achter hun rug nog een sponsor had. Mijn cliënte moest verantwoording afleggen.”

“Johny Turbo”

Die sponsors kregen plots ook vreemde e-mails. “Dat ze beter eerst eens goed de boekhouding doornamen vooraleer ze met de wielerploeg van Gilmore in zee gingen.” Het was een anonieme mail, verstuurde door een zekere “Johny Turbo”. Dat was D.D., zo bleek gisteren.

Volgens het parket is het triest dat een gerespecteerd zakenman zo de pedalen verliest na een relatiebreuk. “Normaal blijft dit soort zaken beperkt tot de privésfeer. Maar de beklaagde zette de stap naar de professionele omgeving. De CEO en general manager kroop achter zijn computer en gebruikte valse namen en e-mailadressen.”

Het parket vroeg een passende straf met probatie-uitstel. “Het belangrijkste is dat de stalking stopt.” Gilmore vraagt een schadevergoeding van 2.500 euro voor zichzelf en voor haar team.

“Ik had geen slechte bedoelingen”

Volgens D.D. was er niets aan de hand. “Ik had geen slechte bedoelingen. Ik wilde ­Rochelle zeker geen angst aanjagen. We zaten beiden in het wielermilieu en ik wist dat we elkaar nog zouden tegenkomen. Ik zocht contact om onze problemen uit te praten, en een manier om op een profes­sionele manier met elkaar om te gaan.” Voor elke aantijging had hij een uitleg: “Ik was vaak in de buurt omdat mijn bedrijven actief zijn in het wielrennen.”

In april 2016 stapte D.D. op bij Omega Pharma en Etixx, om manager te worden van een ander voedingsbedrijf. “Ik heb ­uiteindelijk zelfs ontslag genomen om ­elkaar niet meer te moeten tegenkomen”, zo zei hij gisteren. “Ik heb haar al een jaar niet meer gezien.”