CLUBNIEUWS. Trainerszorgen voor Antwerp en Kortrijk, Genk maakt werk van de toekomst

Bij Antwerp blijft de contractverlenging van Wim De Decker maar aanslepen. Bij Kortrijk zijn ze dan weer ijverig op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Ook Racing Genk werkt achter de schermen aan de toekomst door te proberen belangrijke spelers langer aan zich te binden. Een overzicht van het clubnieuws van onze eersteklassers.

ANTWERP. Contractverlenging De Decker blijft aanslepen

Bij Antwerp is het nog steeds niet duidelijk of Wim De Decker volgend seizoen trainer blijft. De Waaslander maakte Antwerp kampioen, maar heeft een aflopend contract en bijna zes weken na de titel slepen de besprekingen over een verlenging aan. Het was al een moeilijke bevalling en met de problemen rond het licentiedossier betert het er niet op. Moet er gevreesd worden voor een breuk nu het zo lang duurt? “De onderhandelingen lopen en evolueren in de goede richting”, benadrukt de club.

Het leek nochtans een makkelijk dossier. In een rijtje van vijftien trainers in dertien seizoenen was Wim De Decker pas de eerste die erin slaagde om Antwerp naar eerste klasse te brengen. Het zou niet onlogisch zijn als die kampioenenmaker dan ook in eerste klasse zijn kans zou krijgen. Bij de laatste ontmoeting leek het water tussen beide partijen diep, want De Decker heeft zijn visie waar hij niet van wil af­wijken en Antwerp zit (nog) niet op dezelfde lijn. Er wordt nog gepraat, maar door de licentie­problemen zal alles nu nog wat langer aanslepen.

Antwerp licht de aankoopoptie van Stephen Buyl (Zulte Waregem) en Michaël Lallemand (Kortrijk) niet. Voor Alexander Corryn (foto) was er geen optie, Mechelen wil wel praten over een transfer, maar hoorde nog niets van Antwerp.

KORTRIJK. Ook Custovic serieuze piste

Zoals gisteren al gemeld is de ex-spits van Anderlecht Yannis Anastasiou (44), einde contract bij de Nederlandse eredivisieclub Roda JC, één van de belangrijkste kandidaten om op het einde van het seizoen Karim Belhocine op te volgen bij KV Kortrijk. Roda heeft immers een nieuwe eigenaar, en die ziet geen probleem in een vertrek van de Griek. Maar een overeenkomst is volgens zijn entourage nog niet aan de orde.

KVK heeft ook geïnformeerd bij Adnan Custovic, de vroegere T2 die Yves Vanderhaeghe volgde naar Oostende, om bij KVK te debuteren als T1. De ex-aanvaller was ook twee jaar geleden al in beeld om Vanderhaeghe op te volgen, maar vond het toen nog te vroeg. De Bosniër toont nu in elk geval ambitie en zin. Er werd trouwens meteen ook gepolst bij de rest van de technische staf van Oostende of een terugkeer naar KVK mogelijk is. Anastasiou en Custovic zijn momenteel de belangrijkste twee kandidaten, met Philippe Clement, assistent van Preud’homme bij Brugge, is nog steeds niet gesproken. “Deze week valt nog geen beslissing”, neemt KVK zijn tijd.

RACING GENK. Eerstdaags nieuw gesprek met manager Pozuelo

Sportief directeur Dimitri de Condé (foto) gaat eerstdaags overigens rond de tafel zitten met de manager van Alejandro Pozuelo (25). “Pozuelo ligt nog twee jaar vast, maar we willen zijn contract openbreken”, zegt De Condé. Hij benadrukt ook: “De halve finale van de Europa League is een levensbelangrijke match voor de club, maar voor onze toekomst is het samenhouden van deze spelersgroep nog veel crucialer. Ik zal pas echt gelukkig zijn als dat lukt.”

“Het lichten van de optie van Malinovskyi voor 10 juni is slechts een technische aangelegenheid. Die beslissing is al langer genomen, hij wil ook echt doorgroeien in deze club. Het verdict voor Boëtius is nog niet gevallen, ook daar zijn we zelf aan zet en hebben we tijd tot na het seizoen. De interesse in andere basisspelers houden we af. Ik zie maar één moeilijk verhaal: wat betreft Ryan hebben we de sleutel niet in handen. Er is geen optie bij zijn huur. Hopelijk doet een nieuwe topprestatie in Europa hem nadenken over een langer verblijf.”

KV MECHELEN. Filipovic out voor Standard door scheurtje

Zeljko Filipovic heeft tegen Waasland-Beveren een klein scheurtje in de kuit opgelopen. De Sloveense middenvelder komt zaterdagavond tegen Standard dus zeker niet in actie. Begin volgende week wordt zijn situatie weer bekeken door de medische staf. Op 3 mei (om 19 uur) speelt KV Mechelen een vriendschappelijke wedstrijd tegen degradant Westerlo, mits goedkeuring van de veiligheidsdiensten.

KV trapte gisteren intussen ook al de promotiecampagne af voor de abonnementenverkoop voor 2017-2018. Vanaf 2 mei kunnen fans voor hun seizoenskaart terecht in de ticketshop van de club.

Bailly wil weg bij Celtic en lonkt naar België

Logan Bailly wil vertrekken bij Celtic Glasgow. De voormalige doelman van Genk en de nationale ploeg haalde dit seizoen nog maar vier keer de wedstrijdkern en wil Schotland verlaten. De Luikenaar staat open voor een transfer naar België, maar schermt ook met Spaanse interesse. De 31-jarige Bailly heeft na dit seizoen nog één jaar contract bij Celtic, maar de club zal hem niet veel in de weg leggen