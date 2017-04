Wat u nog niet wist over Old Trafford, de plek waar Anderlecht vanavond geschiedenis kan schrijven

Achttien tegengoals in drie wedstrijden. Dat is de schrikbarende balans van Anderlecht in Old Trafford. Sinds 1956 (10-0) is Manchester United een horrorverplaatsing voor paars-wit. Maar vanavond is dromen opnieuw toegestaan. Of zoals de grootste voetballer uit Engeland het ooit formuleerde: “This is Manchester United football club, this is the Theatre of Dreams.”