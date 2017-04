Cercle-spelers krijgen extra premie bij behoud... van Monaco

Het bestuur van Cercle Brugge was gisteren op de bezoek in Monaco voor een gesprek met CEO Vadim Vasyliev, en woonde meteen ook de Champions League-match tegen Borussia Dortmund bij. Door de Brugse degradatiezorgen werd de geplande algemene vergadering over de overname van Cercle Brugge door AS Monaco tot nader order uitgesteld. Enkel als Cercle in 1B blijft, gaat de deal door. Om de spelers extra te motiveren, stelt het management van de Monegasken nu een extra premiepot ter beschikking als de vereniging zich redt. Morgen speelt Cercle zijn match op leven en dood in Play-off 3 in Lommel.