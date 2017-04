“Van Overtveldt blies btw-fraude kunstmatig op”

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), werd al ruim een jaar geleden door de BBI gewaarschuwd voor een forse minderopbrengst van een controleactie op misbruik van het verlaagde btw-tarief op elektriciteit. Toch kondigde hij pas veel later aan dat de opbrengst van de controle 1,46 miljoen euro is, en niet de verwachte 250 miljoen. “Dat is duur tijdsverlies voor de belastingbetaler”, sneert de SP.A in De Standaard.