Victoria Beckham krijgt prestigieuze onderscheiding van prins William

Victoria Beckham is sinds woensdag opgenomen in de Order of the British Empire of de Orde van het Britse Rijk. De modeontwerpster mocht deze prestigieuze onderscheiding van prins William in ontvangst nemen op Buckingham Palace voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het Britse modelandschap.

Haar echtgenoot David Beckham kreeg veertien jaar geleden al een lintje opgespeld voor zijn voetbalkwaliteiten, maar op woensdag is dus ook Victoria Beckham (43) in de Order of the British Empire (OBE) opgenomen. Victoria Beckham kreeg deze prestigieuze onderscheiding voor haar prestaties als modeontwerpster. De ceremonie vond plaats in Buckingham Palace in aanwezigheid van prins William.

Na de ceremonie reageerde de modeontwerperster als volgt: "Het was erg leuk om vandaag op Buckingham Palace aanwezig te zijn. Ik ben trots op mijn Britse roots en ik voel me geëerd dat ik mijn OBE van de Hertog van Cambridge in ontvangst mocht nemen. Als je durft te dromen en hard werkt, kan je grootste dingen bereiken. Ik ben zo blij dat ik deze bijzondere dag met mijn ouders en man kan delen. Zonder hun liefde en steun zou dit alles niet mogelijk geweest zijn."

Op Instagram plaatste Victoria nog een foto van zichzelf met haar onderscheiding met het volgende onderschrift: "Een fantastische dag vieren met mijn mooie familie"