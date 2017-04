Daarom wil dit plus-size model nooit meer met Uber meerijden

Tess Holliday kreeg tijdens een taxiritje met Uber een aantal opmerkingen over haar gezondheid en plaatste daarover een korte video op haar pagina op Instagram. Het plus-size model pikt het niet dat ze op haar gezondheid wordt aangesproken door een chauffeur van de particuliere taxidienst en vertelde in haar post dat ze nooit meer wenst mee te rijden met Uber.

In de korte video die Tess Holliday (31) op Instagram postte, hoor je hoe de chauffeur van Uber haar vraagt hoe het met haar cholesterol gesteld is. Ze antwoordt daarop dat ze in perfecte gezondheid verkeert. Volgens het Amerikaanse plus-size model zou de chauffeur haar vervolgens gezegd hebben dat ze onmogelijk gezond kan zijn, omdat ze dik is.

Dit pikte de Amerikaanse niet en daarom plaatste ze een korte video op haar sociale media, waarin ze schrijft dat "niemand iets dergelijks hoeft te tolereren tijdens de diensten die het bedrijf aanbiedt." "Ik ben dik", vervolgt ze nog, "Ik heb ook een dikke portefeuille en ik zal nooit nog gebruik maken van jullie diensten. Nooit meer."

Tess Holliday is niet enkel actief als plus-size model, ze is ook een geëngageerd voorvechtster van body positivity.