Kris Wauters draait Tom Waes zot: “Dat is terug Wauters vs. Waes of wat?”

Zaterdag maakt Kris Wauters zijn radiodebuut op Joe, in het nieuwe programma Zot Gedraaid. Elke week zal Wauters een andere gast ontvangen in de studio om het te hebben over de muziek die belangrijk was in zijn of haar leven. Beginnen doet hij met Tom Waes.

Kris is heel blij dat Tom tijd maakt voor Zot Gedraaid: “Iedereen kent Tom eigenlijk van alles behalve van muziek, die ene single ‘Dos Cervezas’ dan uitgezonderd, dus ik ben echt heel benieuwd naar wat zijn muziekkeuzes zijn. Tom is moeilijk onder één noemer te vangen, als je ziet wat hij allemaal al gedaan heeft. Dus als zijn muzieksmaak even verscheiden is als zijn curriculum, dan staan ons twee zeer mooie uren muziek te wachten.”

Foto: Joe

“Ik ben vooral benieuwd wat Kris van mijn muzieksmaak vindt. We zijn ongeveer even oud, dus ik denk dat hij zeker een paar van mijn gekozen nummers gaat herkennen”, vertelt Tom. Op zaterdag 22 april komen de Joe-luisteraars te weten wat de eerste single is die Tom ooit heeft gekocht, wie zijn favoriete zanger is, in welk nummer hij troost kan vinden en wat zijn favoriete Nederlandstalige nummer is.

“Dat ik radio mag maken is een unieke kans die ik niet wilde missen, want hier droom ik al jaren van. In Zot Gedraaid leer je mensen op een andere manier kennen en wil ik een soort van playlist van het leven van die persoon creëren”, vertelt Kris, die vanaf nu elke zaterdag van 10 tot 12 uur te horen zal zijn op Joe.