Dit zeggen de Spaanse en Italiaanse media over de Champions League-exit van Barcelona

Geen halve finale van de Champions League voor Barcelona, en dat komt hard aan in Spanje. Messi, Neymar en co kwamen nooit in hun spel tegen Juventus en de Italianen zagen hun 3-0 voorsprong uit de heenmatch nooit bedreigd. De Spaanse pers is niet mals voor Barça: “Vier bokalen en een begrafenis”, kopt Marca.

Het Real Madrid-gezindewindt er geen doekjes om: het toont de balletjes met de logo’s van de vier teams die de halve finales van de Champions League spelen boven een uitgeteldde Neyma (geen Messi!). “Vier bokalen en een begrafenis”, luidt de boventitel, met daaronder: “Camp Nou zwaaide het team uit alsof het het einde van een glorieus tijdperk was.”

Ook AS is niet erg subtiel: “Petardazo”, “Shock”, titelt het. “Barcelona kan de muur van Juventus niet beslechten.”

“Een afscheid vol trots”, kopt Sport, ook al met een foto van Neymar. “Barça ging ter land, ter zee en in de lucht op zoek naar doelpunten tegen Juventus, maar was niet efficiënt genoeg om iets klaar te krijgen. De Oude Dame verdedigde gedisciplineerd en volwassen en deed elke poging van Barça teniet.”

Bij El Mundo Deportivo exact dezelfde titel, ditmaal met een beeld van Luis Suarez. “Nu moet Barcelona zich focussen op La Liga, te beginenn met zondag de Clasico.”

Over naar Italië dan, waar de vreugde om de kwalificatie van Juventus groot is. “Vlieg, Juve, vlieg. Een 0-0 meesterwerk in Barcelona”, titelt La Gazzetta dello Sport, dat coach Allegri prijst. “Een tour de force in Camp Nou, een geneutraliseerde Messi en weinig risico’s: Allegri was de superster.” De Italianen waren ook hard voor de tegenstand. “Suarez en Rakitic faalden. Messi trok zich steeds meer terug. Suarez was de slechtste op het veld en verdronk in het aanschijn van Chiellini en Bonucci.” “Een Juventus van staal”, schrijft Corriere dello Sport. “Buffon en co verlieten ongedeerd Camp Nou.”