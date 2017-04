Naaien scherpt creatieve vaardigheden aan

Met de iPad in de zetel liggen is een tijdverdrijf dat niet zonder gevolgen blijft als jongeren straks gaan solliciteren. Werkgevers stellen vast dat jonge rekruten niet meer over dezelfde creatieve en technische jobgerelateerde vaardigheden beschikken als vroeger. Een tegenbeweging wil de schoolgaande jeugd ‘back to basics’ brengen. Zo leren de kinderen van basisschool Het Windekind in Zonhoven naaien en ander handwerk om hun creatieve vaardigheden aan te scherpen.

Teamgeest, probleemoplossend vermogen, technisch inzicht, fysieke présence, plantrekkerij, mondigheid of doorzettingsvermogen: het zijn kenmerken die werkgevers graag terugzien in het profiel van de kandidaten die zich voor een job aanmelden. Allemaal soft skills waar nogal eens met heimwee op wordt teruggekeken door de oudere generatie. ‘De jeugd van tegenwoordig’ zou te verknocht zijn aan digitale instrumenten om een ruime actieradius in persoonsgebonden vaardigheden te ontwikkelen. Wat de rekruteerders twee keuzes laat: ofwel het takenpakket en de verwachtingen aanpassen aan de nieuwe soort werknemers, ofwel trachten om in een vroeg stadium de soft skills van jongeren bij te spijkeren.

Handigheid

Dat laatste is wat Befrako uit Zonhoven wil doen. De Belgische verdeler van Singer-naaimachines is een project gestart waarbij leerlingen uit het basisonderwijs leren naaien, breien en haken. “Het is nog niet zo lang geleden dat handwerk tot het standaard lespakket op school behoorde”, zegt Koen Evers, bestuurder van Befrako.

“Het uitgangspunt is altijd geweest dat hiermee noodzakelijke basisvaardigheden werden aangeleerd. Vandaag moeten jongeren buiten de school op zoek naar alternatieven hiervoor. Nochtans kunnen ze die handigheid goed gebruiken, niet alleen in hun toekomstige job, maar ook in het dagelijkse leven. Een knoop aannaaien moeten we allemaal wel eens doen, niet?”

Initiatief

En dus krijgen jongeren in de basisschool nu het project ‘Omdat naaien cool is’ voorgeschoteld. “Door hen kennis te laten maken met handwerk merken we dat voor velen een nieuwe en vooral creatieve wereld opengaat”, aldus nog Koen Evers.

“Ze tonen zelf initiatief en ontwikkelen ondernemende vaardigheden. Voor ons het beste bewijs dat deze aanpak vruchten afwerpt.” Het concept is eenvoudig. De naaisters van Befrako komen naar de school en voorzien de kinderen van alle materialen. Samen met de leerkrachten wordt de inhoud van de lessen besproken.

