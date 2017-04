Vriesnacht deelt nieuwe klap uit aan fruitboeren

Hasselt - De barre vriestemperaturen van de afgelopen nacht hebben de fruitsector zware schade toegebracht. Hoewel het nog te vroeg is om in te schatten hoeveel vruchten verloren zijn gegaan, is nu al duidelijk dat vooral de 700 Vlaamse appeltelers getroffen zijn. Slecht nieuws voor de fruitsector die de afgelopen jaren al vele klappen te verwerken kreeg.

De hele nacht waren de bijna 2000 Vlaamse telers van appelen, peren en kersen druk in de weer om hun kwetsbare bomen te beschermen tegen de vrieskou. Vooral in Haspengouw werd er afgelopen nacht weinig geslapen. Met warmtekanonnen, watervernevelaars, vuurpotten en zelfs kaarsen en brandende strobalen probeerden de kwekers hun teelt en hun inkomen te beschermen.

“Waar het een of twee graden vroor, werkten die preventiemaatregelen zeker”, zegt Anne-Marie Van Geenberghe, woordvoerder van de Boerenbond. “Maar tegen temperaturen van min 6 graden is het vechten tegen de bierkaai. En die extreem lage waarden werden vooral in Limburg opgetekend, waar toch meer dan de helft van de fruitproductie in ons land vandaan komt .”

“Nog nefaster dan die lage temperaturen is de duur van de vorst geweest”, zegt landbouwexpert Luc Busschaert. “Als het in deze periode van het jaar vriest, is dat normaal tussen pakweg 6 uur en 8 uur ’s ochtends. Nu dook de thermometer echter al vanaf middernacht onder nul. Bloesems kunnen wel enkele uren vriestemperaturen verdragen maar tegen acht uur aan een stuk vriezen kunnen ze niet op.”

Zwarte bloesems

Fruitboer Florent Geerdens uit Sint-Truiden probeerde woensdagnacht vooral zijn bloesems te beschermen, aangezien jonge vruchten meer bestand zijn tegen vriesweer dan bloesems. “Er zijn twee uitkomsten, als het vruchtje zwart is geworden, dan kan er niets meer uitkomen. Maar als het geraakt is, dan wordt het een kromme vrucht”, aldus Geerdens. “Dan kunnen we het sap ervan gebruiken of is het enkel voor de industrie.”

Pas tegen het weekend zullen de fruitboeren de schade kunnen opmeten. Bloesems die eerst bruin en daarna zwart kleuren, zijn onherroepelijk verloren. Maar nu al is duidelijk dat de appelen het zwaarst zijn getroffen. “De peren en kersen waren al op het einde van de bloei en de vruchtvorming was al begonnen”, zegt Busschaert. “Daar verwachten we dat de vruchten hooguit wat kleiner zullen zijn of enkele barstjes zullen vertonen. “

Voor de appelen is de situatie een stuk ernstiger. Die stonden immers in volle bloei. Volgens Luc Busschaert is de kans groot dat meer dan de helft van de oogst verloren is gegaan. “Een bijkomende tegenslag voor de appelen is dat het tijdens de bloei ook overdag ijzig koud is geweest”, zegt Anne-Marie Van Geenberghe. “ Dat betekent dat er zeer weinig bijenactiviteit was en er dus weinig is bevrucht. De kans dat er in september weinig appelen zullen geoogst worden, is dus groot.”

Ijsheiligen

Fruitboeren blijven op hun hoede tot wanneer de tweede week van mei gepasseerd is. “Fruitboeren verwoorden dat met ‘wanneer de ijsheiligen voorbij zijn’“, aldus Van Geenberghe. “Tot ongeveer 14 mei kan het ‘s nachts nog vriezen en kunnen de vruchten nog steeds kapotvriezen.”

De komende dagen verwacht Frank Deboosere gelukkig geen vrieskou meer, al is het kwaad mogelijk al geschied voor de fruittelers in ons land, zegt hij aan deredactie.be.

“Dat het zo laat nog zo hard vroor, is steeds uitzonderlijker de laatste jaren. Maar we zien wel dat die laatste nachtvorst de laatste decennia stilaan naar voren opschuift”, zegt de weerman. “In combinatie met de opwarming van de aarde, waardoor de natuur in het voorjaar steeds vroeger in bloei staat, kan die laatste vrieskou behoorlijk wat schade aanrichten in de natuur.”

Ijspegels hangen aan de bloesems in de fruitvelden. Pas over enkele dagen weten de boeren of hun vruchten kapotgevroren zijn. Foto: Theo Hendriks

“Vorig jaar vroor het nog op 28 april, een uitschieter. Maar in 2015 was dat op 24 maart al. 2014 was helemaal uitzonderlijk, want toen werd de laatste nachtvorst op 24 januari al gemeten, een record sinds de start van de metingen”, legt Deboosere uit.

Water aan de lippen

“Na de Ruslandcrisis is dit een nieuwe zware klap voor de fruitsector”, zegt de Boerenbond. Rusland, dat de grootste afnemer was van onze peren, stopte in 2014 de invoer van alle fruit uit België als straf voor de kritische houding van het Westen in de Oekraïenecrisis. Pas sinds vorig jaar werden nieuwe afzetmarkten gevonden “maar die betalen minder dan de Russen”, aldus de Boerenbond.

Volgens Luc Busschaert staat het water heel wat fruitboeren dan ook aan de lippen. “Bijna dagelijks zie ik mensen die hun bedrijf te koop moeten stellen, moeten fusioneren met een ander bedrijf of onder dwang van de banken, bij wie ze leningen hebben lopen, moeten werken tegen een karig maandloon. Ik schat dat een kwart van de fruitboeren financiële moeilijkheden kennen.”

Poolse appelen

Zullen we dan in het najaar met zijn allen meer moeten betalen voor onze appelen en peren ? “Dat is onmogelijk te zeggen”, aldus de Boerenbond. “De prijs hangt immers niet alleen af van de Belgische productie. Sinds de Wereldhandelsorganisatie (WHO) komaf maakte met het protectionisme, kunnen de appelen van overal in de wereld komen. De Pink Lady-appelen bijvoorbeeld komen uit Zuid-Afrika. En ook Polen heeft zich de laatste jaren opgeworpen tot belangrijke leverancier van appelen. Al horen we dat het ook daar afgelopen nacht heeft gevroren dat het kraakt.”

Wat, ironisch genoeg, goed nieuws kan zijn voor onze noodlijdende fruittelers...