Dit zijn de mooiste zomerjassen op een rijtje

Nu het zonnetje zich steeds vaker laat zien en de temperaturen almaar stijgen, is het hoog tijd om die winterjas even terug in de kleerkast op te bergen en je zomerjas boven te halen. De komende zomer heb je bovendien keuze te over. Sportieve bomberjacks, stoere bikerjasjes of elegante trenchcoats, de huidige jassentrends brengen voor ieder wat wils.

Trend 1: Bomberjacks

Een sportieve bomberjack komt elke zomer wel opnieuw om het hoekje piepen. Nu ook. Op de catwalks van Outsiders en Tommy Hilfiger doken ze op als eenvoudige basics, gedragen bovenop een sportieve short of jurk en gecombineerd met toffe sneakers of loafers, maar wie houdt van een extraatje kan ze in de winkelrekken ook met speelse prints terugvinden. (Foto's: Outsiders en Tommy Hilfiger)

Shopping? Zwart bomberjack met bloemenprint - € 299 - Julia June, bomberjack met grijze mouwen en roze middenpand - € 49,99 - New Look, grijze satijnen bomberjack met print - € 39,99 - H&M, zwarte bomberjack - € 44,99 - New Look

Trend 2: Jeansjasjes

Coach hulde zijn catwalkmodellen in jasjes die zo uit de kast van manlief lijken te zijn gestolen, op de overdadige decoraties na misschien, terwijl Dsquared dan weer voor nauwaansluitende modellen kiest. Eén ding staat echter wel vast: jouw zomers jeansjasje hoeft zeker niet saai te zijn. Applicaties, borduursels, gaten en franjes kunnen allemaal. (Foto's: Coach en Dsquared)

Shopping? Oversized jeansjeasje met franjes - € 59,99 - Mango, oversized jeansjasje met gaten - € 44,99 - New Look, oversized jeansjasje met borduursels - € 69,95 - Zara, oversieze jeansjasje met decoraties op de mouwen - € 249 - Denham, nauwaansluitend jeansjasje - € 129,99 - Comma

Trend 3: Parka's

Een regenbuitje op een festival of een frisse zomerdag trotseer je met gemak in een comfortabele en stijlvolle parka. Vooral exemplaartjes in kaki, één van de trendkleuren van het komende zomerseizoen, zijn razend populair op en naast de catwalk. Zo kiest Rag and Bone voor ruimvallende kaki parka's en lijkt Max Mara dan weer een grotere fan van het regenjasje met print. (Foto's: Max Mara en Rag and Bone)

Shopping? Lange parka in kaki - € 79,99 - Mango, opvallende parka in zilver - € 275 - IKKS, parka in zwarte vinyl - € 69,99 - Mango, middellange parka in kaki - € 39,99 - H&M

Trend 4: Bikerjasjes

Stoere bikerjasjes gaan al enkele seizoenen mee en dat blijft nog wel even zo. Hoewel ze in de winkelrekken in nagenoeg elk kleurtje, van wit tot fuchsiaroze te verkrijgen zijn, zagen we op de catwalks van onder meer Anna Sui en Coach vooral zwarte exemplaren. En opnieuw geldt dat alle mogelijke decoraties meer dan welkom zijn. (Foto's: Anna Sui en Coach)

Shopping? Zwart bikerjasje met studs en borduursels op de mouwen - € 69,99 - Mango, zwart bikerjasje - € 445 - IKKS, nauwaansluitend bikerjasje - € 329 - Comma, zwart bikerjasje met studs - € 119,99 - Mango, zwart bikerjasje met studs op mouwen en revers en franjes - € 69,95 - Zara

Trend 5: Trenchcoats

Trenchcoats zijn ongetwijfeld de meest tijdloze jassen ooit. Op de catwalks werden ze enigszins in een meer hedendaags jasje gestopt. Zo koos Balenciaga ervoor om brede schouders te creëren en ging Michael Kors creatief met de matentabel om door ze iets groter te maken. (Foto's: Michael Kors en Balenciaga)

Shopping? Trenchcoat in kaki - € 59,99 - Mango, trenchcoat in beige met borduursels - € 99,95 - Zara, trenchcoat in beige - € 239 - Xandres, trenchcoat in zandkleur met brede riem - € 129 - H&M