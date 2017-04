Speciale promotie in Engeland zegt alles over machtsverhoudingen tussen Manchester United en Anderlecht

U heeft ze ongetwijfeld al gezien: gokkantoren die een zeer hoge winstkans aanbieden de dag van een grote sportwedstrijd. Vaak gaat het dan om een kans van twee, drie of vier tegen één op winst van het lokale team. Doordat Manchester United zo torenhoog favoriet is tegen Anderlecht, heeft het Engelse gokkantoor Betfred daar echter een variant op bedacht: u krijgt uw inzet twee keer terug (twee tegen één) als Manchester United met ... drie of meer goals verschil wint van Anderlecht.

Nee, in Engeland geloven ze niet echt in een stunt van de bezoekers uit België. De kranten reppen nauwelijks met een woord over de tegenstander en er wordt slechts gewaarschuwd voor... onderschatting van een “tweederangsteam”.

Dat zie je terug in de aard van de in Engeland immers populaire sportweddenschappen. Wie er gaat winnen is niet de inzet van de weddenschap, wel met hoeveel doelpunten Manchester United zal winnen. Winnen de Red Devils met drie of meer goals verschil, dan krijgt u uw inzet twee keer terug.