5-jarige jongen belt aan met zusje bij buurvrouw: “Mama is dood, wil jij voor ons zorgen?”

Vijf jaar. Zo oud was het jongetje uit San Tan Valley in de Amerikaanse staat Arizona, toen hij aan de deur belde bij zijn buurvrouw. In zijn armpjes had hij zijn zusje van twee maanden oud vast. “Mijn mama is dood, wil jij voor ons zorgen?” was wat hij op de stoep vroeg aan de jonge vrouw.

“Ik dacht dat hij een popje vasthad”, zei buurvrouw Jessica Penoyer later tegen de lokale media. “Maar het was wel degelijk zijn zusje.” De ernst van de situatie drong eerst niet bij haar door. “Ik dacht dat hij zei dat zijn hond dood was. Maar toen ik het hem vroeg, antwoordde hij iets wat ik nooit zal vergeten: ‘Nee, mijn mama is gestorven, in de douche, wil jij niet voor ons zorgen?’”

De vrouw schoot meteen in actie: ze nam de twee kindjes mee binnen en riep hulp. Enkele minuten later besloot ze zelf, terwijl ze de hulpdiensten belden, het huis van de buren binnen te gaan. Daar vond ze de mama van de kleine Salvatore Cicalese in de badkuip. De kraan stond nog aan, maar Kaitlyn Cicalese bewoog niet meer. Toch checkte Jessica snel haar hartslag. Ze ademde nog.

Met een krukje hulp halen

Enkele momenten later waren de spoeddiensten gearriveerd en die namen de jonge mama in allerijl mee naar het ziekenhuis. Daar stelden de artsen vast dat ze een epilepsieaanval had gekregen, een tweede in een korte tijdspanne.

“Het enige wat ik me nog herinner is dat ik de kindjes te slapen had gelegd. Toen wou ik een douche nemen, want het was een stresserende dag”, vertelt de vrouw aan ABC News. “Ik weet nog dat ik de kraan had opengezet, maar verder is alles wazig. Het volgende dat ik me herinner is dat ik wakker werd in het ziekenhuis.”

Haar kleine zoontje was vanuit zijn bed naar beneden gekomen, toen zijn moeder in elkaar stuikte. Hij besloot meteen zijn babyzusje te gaan halen en wikkelde haar in een dekentje. Nadat hij een krukje had genomen om in de garage de deur te kunnen openen, nam hij het kindje en wandelde hij naar de buren. “Ik wilde niet dat mijn zusje zou zien dat mama dood was”, legde hij later uit.

“Een echte held!”

Maar het was zijn snelle doordachte actie die ervoor zorgde dat zijn mama het overleefde. “Ik lag onder de kraan. Als hij geen hulp had gehaald of het krukje niet had gevonden, dan was hij zeker verdronken”, aldus Kaitlyn. “Hij was een echte held, zo dapper. Hij handelde puur op zijn gevoel.”

Een echte heldendaad dus. De hulpdiensten willen hem daarvoor belonen met de titel van ‘erebrandweerman’. “Maar hij heeft er wel een trauma aan overgehouden, vrees ik. Nu vraagt hij continu of ik niet ziek ben, of alles goed gaat komen, of ik ooit ga sterven. Ik probeer hem altijd gerust te stellen. Ik ga nergens naartoe.”