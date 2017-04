100 meest invloedrijke personen in de wereld zijn opgelijst en daar zijn twee Belgen bij

Iconen, artiesten, leiders, titanen en pioniers. Zo noemt het gerenommeerde Amerikaanse magazine ‘Time’ de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld van 2017. Onder hen onder andere Ivanka Trump, Jared Kushner, Emma Stone, Ed Sheeran, Kim Jong Un, Poetin, paus Franciscus en... twee Belgen.

Michaël Gillon

Michaël Gillon pronkt onderaan de lijst van de pioniers, samen met Natalie Batalha en Guillem Anglada-Escudé. Hij is één van de astronomen die het voorbije jaar hebben bewezen dat exoplaneten (planeten die rond andere sterren draaien, nvdr.) heeft ontdekt waarop leven mogelijk is.

De Belgische astronoom heeft samen met zijn team uit de Universiteit van Luik zeven nieuwe planeten ontdekt. Drie van die zeven hemellichamen bevinden zich volgens de wetenschappers in de “bewoonbare zone” van het exoplanetair systeem, namelijk op een afstand waar een rotsachtige planeet grote hoeveelheden vloeibaar water zou kunnen bevatten.

Raf Simons

De Belgische modeontwerper Raf Simons staat in de lijst als “icoon”. Al 22 jaar is hij een gevierd designer, terwijl zijn collecties en modeshows over de hele wereld verspreid zijn. Hij was creatief directeur bij het Parijse modehuis Dior en sinds 2016 bij Calvin Klein.

“Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je hoe hij een icoon is. Hij heeft mode en design mee grootgemaakt in de jaren ‘90 en het begin van de 21ste eeuw. Zijn invloed en zijn werk is belangrijker en meer relevanter dan eender welk ander op dit moment”, staat er op de website van Time te lezen.

