Telecomoperator Orange start een bank en die komt ook naar België

De Franse telecomgigant Orange lanceert op 6 juli een mobiele bank in Frankrijk. De bank komt ook naar België, al is dat niet voor meteen.

Je gaat er geen loket of kantoor vinden want het betreft een “100% mobiele bank”. Het hele concept vertrekt van het idee dat de smartphone hét toestel bij uitstek is voor bankverrichtingen. De focus van de bank zal liggen op mobiele betalingen, een online spaarrekening, betalingen per sms, je verloren kaart blokkeren via de app en een virtuele assistent die 24 op 7 bereikbaar is.

Het personeel kan de bank testen vanaf midden mei, de feitelijke lancering is gepland voor begin juli, het bedrijf mikt op 2 miljoen klanten.

Voorts bevestigt het bedrijf dat het plannen heeft naar België en Spanje te komen, al zou dat niet meteen voor de nabije toekomst gepland zijn.