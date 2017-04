Tragisch: huis brandt uit nadat gelovige inwoners kaars laten branden

Tielt-Winge - Een bewoonster van een woning op de Tiensesteenweg in Sint-Joris-Winge werd donderdag naar het ziekenhuis overgebracht na een brand in haar huis. De zware brand ontstond wellicht door een kaars. De bewoners zijn erg gelovig en lieten altijd een kaars branden.

De brandweerlieden snelden donderdagochtend meteen ter plaatse toen de oproep iets voor 10.30 uur binnenliep. Op het moment dat de pompiers toekwamen had de vlammenzee zich al ontwikkeld op de benedenverdieping van het huis. Het was een voorbijganger die de brand had opgemerkt.

De bewoners, een Oekraïens gezin, verbouwde hun woning enkele jaren geleden en nu is het hele interieur vernield door de zware brand. Volgens omstaanders zijn de eigenaars erg religieus en brandden ze wel meer kaarsen rond een heiligenbeeld in het huis. “Een accidenteel feit met een kaars ligt wellicht aan de basis van de brand”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD).