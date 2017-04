1 kans op 200 miljoen. Koppel dat in één jaar tijd afscheid moet nemen van drie familieleden heeft immens veel geluk

Het voorbije jaar was een rollercoaster vol emoties voor de 31-jarige Sian Williams uit het Schotse Henllys. In één jaar tijd verloor ze drie van haar familieleden die ze immens graag zag. “Maar nu blijkt dat grote verdriet gecompenseerd te worden”, zo laat de vrouw weten aan verschillende lokale media. “Wij hebben geweldig nieuws.”

De 31-jarige vrouw en haar familie kreeg het hard te verduren het voorbije jaar. “Mijn papa was amper 56 jaar oud. Hij was mijn grote held. Mijn ouders waren al 38 jaar getrouwd. We waren zo gelukkig”, vertelt Sian. Totdat bleek dat zijn hart niet goed werkte.

Haar vader werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het verdict van de dokters was hard: zonder een harttransplantatie zou haar vader Kevin het niet overleven. Na een lange tijd op de wachtlijst vonden ze een hart dat geschikt was. “We waren zo opgelucht. Hij voelde zich zo goed toen hij thuiskwam. De stress was eindelijk voorbij. We boekten zelfs een vakantie samen.” Maar toch ging het fout. De vijftiger kreeg een longontsteking en griep. Op 3 mei 2016 stierf hij.

“Dit is zo zwaar”

Sians mama Julie was vol van verdriet. Maar een half jaar later moest zij afscheid nemen van haar beide ouders. De grootvader van Sian stierf aan een hersentumor en grootmoeder Rosemary aan een longontsteking, twee weken na haar echtgenoot.

In amper een half jaar tijd verloor de familie zo drie mensen die ze zo graag “Dat is zo zwaar om drie mensen te verliezen. Maar we blijven samen. We kregen ook zo veel liefde en zo veel steun van onze familie, onze vrienden. We beseffen dat we geluk hebben.” En dat geluk werd alleen maar groter, toen bleek dat Sian en Aaron drie nieuwe mensen in hun leven gingen krijgen.

Gelukkig

Sian blijkt zwanger te zijn. “Niet van één, niet van twee, maar van drie kindjes. Het heeft zo moeten zijn”, vertellen Sian en Aaron blij aan verschillende lokale media. “We gaan naast mama wonen, dan heeft ook zij terug driemaal geluk in haar leven.”

Eén op 200 miljoen. Zo klein is de kans dat je een drieling krijgt. Een grote verrassing voor Sian en Aaron, maar ze ziet het als een symbolisch cijfer. “Het lijkt wel of ik zwanger ben geworden om mijn verdriet te kunnen verzachten. Ons verdriet. Het lijkt wel of ik drie kindjes krijg om de leegte in onze harten nu op te vullen.”

Eén jaar later

Alles gaat goed met de kindjes. Sian gaat wekelijks naar de gynaecoloog om haar zwangerschap op te volgen. Begin mei zal ze met een keizersnede bevallen van haar drieling, dezelfde dag waarop haar vader Kevin stierf.