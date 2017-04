Turkse kwestie escaleert compleet in Zele: ontmoetingscentrum volledig vernield

Zele - In ontmoetingscentrum Meridiaan in de Alois De Beulelaan in Zele hielden vandalen lelijk huis. De schade aan het gebouw van de sympathisanten van Gülen is enorm. Afgaande op de opschriften zijn de daders wellicht aanhangers van Erdogan.

Het lijkt wel alsof er een tornado door het gebouw van Meridiaan is gepasseerd, woensdag. Alles wat ooit vastzat, ligt los. Overal is bloem en zout in het wilde weg gestrooid. Er zijn ontelbare vernielingen aangebracht. En wie binnenkomt, kijkt op een bord met Turkse scheldwoorden. De mensen die met de werking van Meridiaan begaan zijn, willen niet spreken en niet op de foto. Uit schrik voor represailles. Ze stelden het zware vandalisme woensdag rond 20 uur vast.

“Ik heb naar aanleiding van de feiten een overleg gehad met de korpschef, de schepen van Diversiteit, de inclusiewerker, de voorzitter van het moskeebestuur en de ondervoorzitter van de vzw Meridiaan Zele”, licht burgemeester Patrick Poppe (Open VLD) toe. “We veroordelen dit vandalisme ten strengste. We garanderen als gemeentebestuur dat dit voorval niet zonder gevolgen zal blijven. De politiediensten en het parket treffen de nodige maatregelen.”

Dialoog

Het gemeentebestuur zal samen met de moskeevereniging een duidelijke communicatie uitwerken om de Zelenaar te informeren en te sensibiliseren om soortgelijke wandaden in de toekomst te voorkomen. “Het is de eerste keer dat zoiets van zulke proporties hier gebeurt”, zegt Zafer Temurseker, voorzitter van de moskee. “Dit kunnen we niet aanvaarden. We moeten met elkaar samenleven.”

“Aan de ingang staat een bord met scheldwoorden”, klinkt het verslagen bij de mensen van Meridiaan. “De teksten zijn te erg om te vertalen. Wat hier gebeurd is, is onvoorstelbaar. Er is zo veel werk gestoken in het verbouwen van de lokalen. En dat moet nu allemaal opnieuw. Wij zorgen voor de dialoog tussen de gemeenschappen en het is duidelijk dat sommige jongeren het daar niet mee eens zijn. Maar geweld is geen oplossing. Wat in Turkije gebeurt, moet niet naar België gebracht worden.”