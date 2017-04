Stuivenberg heeft één verrassing: Buffel start tegen Celta de Vigo

Genk - De Genkse basiself voor de terugwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League van donderdagavond (21u05) tegen het Spaanse Celta de Vigo bevat één verrassing. Zo verdringt Thomas Buffel Jean-Paul Boëtius naar de bank, voorts starten de verwachte namen. Bij Celta de Vigo starten dezelfde elf als in de heenmatch, dus met onze landgenoot Theo Bongonda op de bank.

Om zich bij de laatste vier te scharen, moeten de Limburgers een 3-2 nederlaag uit de heenmatch zien goed te maken, de Luminus Arena is helemaal uitverkocht voor de partij. Ruim voor aanvang van de partij zorgden de Genkse fans al voor veel sfeer, zo werd de Genkse spelersbus verwelkomd met een erehaag en veel bengaals vuur.

In doel rekenen de Genkies op Mathew Ryan, de Australiër krijgt het kwartet Castagne-Brabec-Colley-Uronen voor zich. Op het middenveld opteert coach Albert Stuivenberg voor Berge, Malinovskiy en Pozuelo en vooraan moeten Buffel, Trossard en diepe spits Samatta voor offensief geweld zorgen.

Genk won dit seizoen Europees zeven van zijn acht thuiswedstrijden (alleen tegen AA Gent werd 1-1 gelijkgespeeld) en verloor nog geen enkele keer voor eigen publiek. Opponent Celta, de nummer tien in de Primera Division, is buitenshuis dan weer ijzersterk en won zijn laatste drie Europese uitduels (Panathinaikos, Shakhtar Donetsk en Krasnodar) met 0-2.

Genk en Celta konden zich nog nooit voor de halve finales van de Europa League plaatsen, beide clubs staan dus voor een historische avond. De laatste Belgische club die de laatste vier van een Europese beker bereikte, was Antwerp in het seizoen 1992-1993. De Great Old schakelde toen Spartak Moskou uit om vervolgens in de finale van de Europese Beker voor Bekerwinnaars te stranden tegen het Parma van Georges Grün. De laatste Belgische winnaar is KV Mechelen, dat in 1988 met 1-0 te sterk was voor Ajax.

Opstellingen:

Genk: Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Berge, Malinovskyi, Pozuelo, Buffel (cap), Trossard, Samatta

Coach: Albert Stuivenberg (Ned)

Celta: Sergio, Mallo (cap), Cabral, Fontas, Jonny, Radoja, Wass, Hernandez, Aspas, Guidetti, Sisto

Coach: Eduardo Berizzo (Arg)