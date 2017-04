Weer terreur in Parijs? Man met kalasjnikov schiet agent dood op Champs Elysées

Een politieagent is donderdagavond rond 21 uur om het leven gekomen bij een schietpartij op de Champs Elysées in Parijs. Twee andere agenten zijn zwaargewond, dat meldt Reuters. Een van de daders die de politie beschoot, werd neergeschoten. Er zou mogelijk sprake zijn van meerdere daders, volgens het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook een voorbijganger, een toerist, raakte gewond bij de schietpartij. President Hollande deelt mee dat hij ervan overtuigd is dat het om een terroristische aanslag gaat. Zijn vermoeden lijkt bevestigd: terreurgroep ISIS heeft de schietpartij intussen opgeëist en verwijst naar een Belgische strijder.

Het drama speelde zich af ter hoogte van de winkel Marks & Spencer op de bekende Champs Elysées in Parijs. Een ooggetuige zag hoe een man uit een zilvergrijze auto stapte en met een automatisch vuurwapen op een politiewagen begon te schieten. Hierin zaten agenten die een metro-ingang bewaakten. Dat meldt SkyNews. Eén dader werd neergeschoten, een eventuele andere dader zou gevlucht zijn. Alle winkelcentra op de laan werden volledig geëvacueerd. De omgeving is ook volledig afgezet door de politie.

Tweede dader?

Het persbureau Reuters meldt dat de Franse politie op zoek is naar een tweede dader, die via de trein uit België arriveerde. Volgens onze informatie klopt dit niet. De 35-jarige man uit Antwerpen wordt al sinds deze ochtend opgespoord, in een crimineel dossier. Er zijn geen aanwijzingend at hij bij de schietpartij betrokken is.

Het huis van de dader wordt momenteel doorzocht. Ook de zilvergrijze auto waarmee hij reed, wordt uitgekamd. De man zou bekend staan bij de Franse inlichtingendiensten als geradicaliseerd. Op Telegram, een app waar je chatsessies kan houden zoals bij WhatsApp, had de dader gesignaleerd dat hij agenten wilde vermoorden.

Intussen heeft terreurgroep ISIS de schietpartij opgeëist. De groep verwijst daarbij naar een zekere 'Abu Yusuf'. Het zou gaan om een Belgische strijder.

Eerder op de avond meldde de Franse staatszender TF1 dat de speurders de dader geïdentificeerd hebben als Karim C.. Het is momenteel nog niet duidelijk of Karim C. de echte naam is van 'Abu Yusuf'.

Terroristische daad?

President Hollande liet weten dat het volgens hem zeker om een terroristische aanslag gaat. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten extra alert zullen zijn, zeker gezien de komende verkiezingen in het land. De antiterroristische sectie van het parket van Parijs heeft alvast een onderzoek geopend. Vrijdagochtend komt er een spoedbijeenkomst samen. Andere bronnen spreken dan weer over een mogelijke gewapende overval. De woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de agenten bewust werden geviseerd bij de schietpartij.

Momenteel cirkelt een helikopter boven de omgeving van de Champs-Elysées. De Parijse politie vraagt om de regio te vermijden. De politie, gekleed in speciale kogelvrije vesten, drijft nu iedereen weg van de Champs-Elysées.

“Mensen schreeuwden en renden weg”

Getuige Yasmine El Fettahi zegt dat ze op zo’n 20 meter van de schietpartij stond toen die begon. Ze ging meteen een winkel van Louis Vuitton binnen. “Mensen liepen plots weg. We hoorden zo’n 10 schoten, maar we zagen niet wie schoot. Mensen schreeuwden en renden weg.”

Pierre (29) bevond zich in de Arc de Triomphe toen de schietpartij plaatsvond. “Ik ben zo vlug als ik kon naar het terras geklommen, waar ik mensen zag lopen en drummen op de Champs Elysées. We kregen de opdracht om de Arc de Triomphe te evacueren. Er werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld.”

Reactie president Trump

De Amerikaanse president Trump heeft ook al gereageerd op de schietpartij. Hij betuigde zijn medeleven en liet ook nog weten dat het “lijkt op een nieuwe terreuraanval”. “Wat kan je zeggen? Het stopt nooit.”

Premier Michel liet op Twitter weten dat hij de laffe daad veroordeelt.

Je condamne cette lâche et ignoble agression #paris #ChampsElysees soutien à la #france — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2017

De schietpartij is amper een paar dagen voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, komende zondag.

