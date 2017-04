Experts trekken aan alarmbel over zelfdoding in nieuwe tv-reeks: “Dit is een gevaarlijke serie”

‘13 reasons why’: het is de nieuwste serie van Netflix, die vlak voor de paasvakantie op de streamingdienst werd gedropt. Een bingewatch-cadeautje voor de schoolgaande jeugd, die wereldwijd massaal begon te kijken. Tegelijk een poging om zelfdoding ­bespreekbaar te maken, door het expliciet in beeld te brengen. Maar psychologen en experts reageren ­bezorgd. “Dit kan een trigger zijn voor jongeren die worstelen met zichzelf.”

“Als deze reeks had bestaan toen ik op mijn achttiende ­suïcidaal was: ik had hem per se willen zien. Maar ik wil niet weten wat ik daarna ­gedaan zou hebben.” Lore Vonck is coördinator van Werkgroep ...