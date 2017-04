Woest Club Brugge opent aanval op Bondsparket

“Bondsprocureur Marc Rubens voelt zich met het Bondsparket verheven boven iedereen. Hij acht zich belangrijker dan het voetbal en maakt het kapot om zelf aandacht te krijgen.” Ongezien en spij-ker-hard, de reactie van Vincent Mannaert op het feit dat het Bondsparket beroep aantekent tegen de vrijspraak van Michel Preud’homme. De Brugse CEO roept zijn collega’s op tot actie.

Tegen iemand als Marc Rubens moeten we met elke vezel in ons lijf vechten

De oorlog tegen het Bondsparket is ingezet. En hoe. Club Brugge lanceerde gisteren een frontale aanval op bondsprocureur Marc Rubens en co. nadat bekendraakte dat het Bondsparket beroep aantekent tegen de vrijspraak van Michel Preud’homme. “Woest”, vat CEO Vincent Mannaert zijn gevoel samen. “Toen Michel door de Reviewcommissie werd voorgedragen, reageerden we niet. Maar dit is de schaamte voorbij. Dit is zo’n moment waarop het Bondsparket en haar procureur zich belangrijker vinden dan het voetbal. En ik noem hem met naam en toenaam: Marc Rubens. Iemand met 0,0 relevantie in het Belgische voetbal die gaat oordelen over een monument als Preud’homme, een van de grootste voetballers uit onze geschiedenis. Iemand die het oordeel van een ervaren scheidsrechter als Luc Wouters overrulet, iemand die na een zitting met een persoonlijke verdediging nog beroep aantekent. Dan begrijp ik wel dat mensen als Michel uiteindelijk zeggen dat het niet meer hoeft. Degoutant.”

Media-aandacht

Mannaert trekt de zaak open. Hij vindt dat met deze daad van het Bondsparket een grens voorbij het clubniveau is overschreden. “Het gaat niet over Michel Preud’homme of deze zaak. Dit gaat over het Bondsparket dat zich verheven voelt boven het voetbal, dat zichzelf in stand wil houden ten koste van het voetbal. Op een moment dat het zou moeten gaan over de kwartfinales in de Europa League en ­Anderlecht - Club Brugge, denkt Marc Rubens dat zijn moment de gloire gekomen is en wil hij media-aandacht. Misschien moeten we in het nieuwe tv-contract gewoon tien minuten vrijhouden om dit soort mensen wat airtime te geven. Neen, dit soort uitspraken heeft niet met het voetbal te maken, het is louter profilering om zichzelf belangrijk te houden. Een instantie die zich belangrijker voordoet dan het oordeel van een ervaren scheidsrechter, diens assistenten en nadien ook nog een zitting? Dat is een brug te ver en gaat in tegen het belang van elke Belgische club. Het maakt ons voetbal kapot en moet bekampt worden.”

En dat wil Mannaert ook doen. De Brugse CEO roept zijn collega’s op om mee na te denken over acties. “Wij, mensen die wel professioneel met het voetbal bezig zijn, moeten onszelf beschermen. Vandaag constateer ik gewoon en kan ik anderen alleen maar oproepen mee na te denken over een oplossing. Met dit soort fratsen jaag je alle voetbalprofessionals weg en dat is zeer, zéér jammer. Daarom dat ik met elke vezel in mijn lijf wil vechten tegen dit soort instanties en figuren zoals Marc Rubens.”

Mannaert had gisteren telefonisch contact met Rubens en bracht hem zijn ongenoegen over. De bondsprocureur benadrukte tegenover ons dat de reden achter het beroep is dat het Bondsparket vindt dat Preud’homme tijdens Club Brugge - Charleroi met het weggegooide notitieboekje “geen agressie tegenover derden heeft getoond, maar wel de basisprincipes van de sport met de voeten trad.” De beroepszitting vindt vandaag plaats, het Bondsparket zal opnieuw twee weken schorsing – drie speeldagen – eisen. Preud’homme zelf zal deze keer normaal niet aanwezig zijn. Rubens trouwens ook niet, de zaak wordt net als tijdens de eerste zitting behandeld door substituut Chris Vandenbossche. Op de uitspraak is er eventueel nog evocatieberoep mogelijk.