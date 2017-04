Eet u genoeg groenten? Doe hier de test

Eén tomaat, twee roosjes broccoli, een stronk witloof en twee wortels. Als u dat elke dag achter de kiezen werkt, bent u goed bezig. Helaas haalt 95 procent van de Vlamingen dat (nog steeds) niet, en dus gooit het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een nieuwe campagne in de strijd. Groentekok Frank Fol heeft er zijn twijfels bij. “Ik zie niet in waarom zo’n campagne zou werken. Wie echt iets wil veranderen, moet mensen laten proeven in plaats van online een test te laten invullen.”

De cijfers zijn om moedeloos van te worden. Terwijl voedingsdeskundigen al jaren aanbevelen om dagelijks 300 gram groenten te eten, raken we niet eens aan de helft. ­Gemiddeld consumeert de Vlaming elke dag slechts 145 gram groenten, zo toonde de Voedselconsumptie­peiling in 2016 aan. Niet alleen is dat een flinke buis, het is ook geen enkele verbetering ­tegenover de vorige peiling van 2004. Nog steeds haalt amper één op de twintig Vlamingen de aanbevolen hoeveelheden.

Opvallend is dat kinderen nog de beste leerlingen van de klas zijn. Kleuters krijgen elke dag 91 van de aanbevolen 100 gram groenten binnen. Bij de volwassenen doen mannen het slechter dan vrouwen, Walen slechter dan Vlamingen, en hoe hoger opgeleid, hoe groter de portie groenten op het bord.

En in vergelijking met de rest van Europa?

Toch moeten de cijfers geen reden zijn om te wanhopen, vindt groentekok Frank Fol. “Ze zijn niet goed, maar als je naar de rest van Europa kijkt, weet je dat we op de goede weg zijn.” Fol verwijst naar een recente studie van Freshfel Europe, de Europese koepelorganisatie voor groente- en fruithandel, die aantoonde dat de Vlaming van alle Europeanen nog het meest groenten eet. “Bovendien merk ik elke dag dat mensen meer en meer openstaan voor groenten. Het heeft zijn tijd nodig, maar we komen er wel.”

Online groentetest

Centraal in de campagne van VLAM staat een online groentetest, die u een zicht geeft op uw groenteverbruik en daarna praktische tips ­oplijst om meer groenten op uw bord te brengen. De uit­daging is groot, want verschillende studies tonen aan dat we hardnekkig vast­houden aan onze slechte gewoonten. Zo zeggen negen op de tien Belgen dat ze gezond eten belangrijk vinden, maar in de praktijk gedraagt dus slechts één op twintig zich daarnaar.

“Daarom vrees ik dat een zoveelste campagne weinig zoden aan de dijk zal brengen”, zegt Frank Fol. “Wie echt gewoonten wil veranderen, moet mensen laten proeven. Pas als iemand gesmaakt heeft hoe lekker een on­bekende groente is, zal hij die later ook zelf kopen en klaarmaken. In die zin is de op­geborgen suikertaks een gemiste kans. Die had de nodige middelen opgeleverd om tal van sensibiliserings-activiteiten te organiseren.”

En u? Eet u genoeg groenten? Zoek het uit op www.lekkervanbijons.be/groentetest