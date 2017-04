Politie is zeker: DNA-spoor op Sofie Muylle is van man met blauwe jas

Het gerecht zit de moordenaar van Sofie Muylle (27) op de hielen. Speurders hebben een perfect DNA-profiel geïdentificeerd dat ze aan de dader toeschrijven. Een grote stap vooruit in de oplossing van de zaak. Al vijftien verdachten zijn bij de politie uitgenodigd om hun DNA te laten vergelijken. Tot hiertoe leverde dat nog geen match op.

Het lichaam van Sofie Muylle uit Roeselare werd teruggevonden op 22 januari op het strand van Knokke, verstopt onder het staketsel van een brasserieterras. Ze was verstikt maar niet verkracht. Van een dader was geen spoor. Tot nu.

DNA-spoor op arm Sofie

Net drie maanden later zijn speurders erin geslaagd een DNA-spoor te ontleden dat zich op de arm van het meisje bevond. Of het bloed, speeksel of iets anders was, is niet duidelijk, maar ze zijn ervan overtuigd dat het DNA-spoor van de dader is.

De identificatie van het DNA heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht. Al vijftien verdachten zijn uitgenodigd om een speekselstaal af te staan, zodat hun DNA kon worden vergeleken met het nieuwe spoor.

Toen een van die verdachten vorige vrijdag medewerking weigerde, dachten de speurders dat ze de dader hadden. Een huiszoeking bij de man ­leverde echter niks op en een ­gedwongen DNA-afgifte toonde ­uiteindelijk aan dat de betrokkene – ondanks zijn verdachte gedrag – niks met de zaak te maken heeft. Ook de DNA-stalen van de veertien anderen bleken negatief.

Mogelijk dubbelleven

Speurders trachten nu uit te vissen met wie Sofie contact had in de dagen en uren voor de moord, om ook van die personen hun DNA te checken. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Het meisje had liefst vier gsm-toestellen en in totaal 4.000 contacten, onder meer mensen uit Italië, Albanië en Rusland. Het doet vermoeden dat ze er mogelijk een dubbelleven op ­nahield. Zoals geweten had ze ooit een drugsprobleem.

Link met het buitenland

Gezien die mogelijke link met het buitenland proberen de speurders ook alle buitenlanders te vinden die op dat moment in de omgeving aan het werk waren. Daartoe worden ook alle ziekenhuizen bevraagd. Mogelijk raakte de dader gewond tijdens de schermutseling.

Ook op andere gebieden heeft het onderzoek immense vooruitgang ­geboekt. Zo zijn de speurders er nu van overtuigd dat de dader de man met de blauwe jas is. Urenlang hing hij rond op de moordplek, zo blijkt uit beelden van beveiligingscamera’s. Hij deed of hij telefoneerde en zocht iets op het strand. Het is zijn DNA dat de politie nu te pakken heeft.

Piano Bar in Knokke

Op de avond van haar verdwijning waren Sofie en haar vriend na een ­bezoekje aan het casino een glas gaan drinken in het naastgelegen café KZ Piano Bar. Daar verdween de jonge vrouw om vier uur ’s ochtends. ­Volgens haar vriend ging ze een luchtje scheppen. Ze hadden die avond al wat glazen op. De jongeman bleef in het café en werd later door de barhoudster naar het station ­gebracht. Hij verwittigde zelf de politie over de verdwijning van Sofie. De vriend, die ooit door het gerecht ­verdacht werd, heeft een waterdicht alibi.

Hoewel het onderzoek nu weer vaart krijgt, hopen speurders toch vooral op de Europese DNA-databank met honderdduizenden profielen van misdadigers. Die wordt binnenkort in gebruik genomen en de zaak-Sofie Muylle zou een van de eerste zijn waarvoor gebruik wordt gemaakt van de lijst.

Parketwoordvoerster Celine D’Havé bevestigt dat er een DNA-spoor van een man is aangetroffen. “Maar meer kunnen we daarover niet kwijt.”