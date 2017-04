Gisteren voor de rechter wegens kinderporno,vandaag gewoon voor de klas

Ieper - Een 41-jarige leraar die gisteren terechtstond voor het bezit van kinderporno en misbruik van een minderjarige, staat vandaag gewoon voor de klas. De man was in zijn vorige school geschorst na een relatie met een leerlinge, maar hij vond werk in een andere school. De katholieke ­onderwijskoepel vraagt dat er eindelijk een ­procedure komt om scholen op de hoogte te brengen van strafrechtelijke onderzoeken.

Dertien jaar stond de sociaal geëngageerde leraar voor de klas in middelbare school De Heilige Familie in Ieper. Tot de ouders van een leerlinge eind 2015 een klacht indienden bij de politie. De man bleek al een jaar een relatie te hebben met het toen 17-jarige meisje.

Ze brachten ook de school op de hoogte. “We hebben meteen een tuchtprocedure opgestart”, zegt directeur Matthias Archie. “Een onafhankelijke commissie heeft op basis van die feiten de man een jaar geschorst. We vonden dat een ernstig signaal: een relatie met een leerling kan absoluut niet door de beugel.”

Harde schijf met 531 kinderpornografische beelden

Wist Archie veel dat de politie een harde schijf had gevonden bij de leraar thuis, met daarop 531 kinderpornografische beelden. De man zat zijn schorsing uit, maar kreeg de boodschap dat hij beter niet terugkeerde naar De Heilige Familie. Hij vond werk in een andere West-Vlaamse school, waar hij nog steeds werkt.

Directeur valt uit de lucht

De directeur valt uit de lucht wanneer we hem bellen. Hij zegt niet op de hoogte te zijn van de gerechtelijke procedure, noch van de schorsing. “Maar ik antwoord niet op insinuaties. Ik wil eerst weten wat er van aan is.”

Archie daarentegen is fors. Het stoot hem tegen de borst dat scholen zo weinig informatie krijgen van justitie. “We wisten dat er een gerechtelijke procedure liep, maar kinderporno? Dat is een bezwarend element en een gevaarlijke situatie voor de leerlingen, maar het is nu aan de rechter om over de feiten te oordelen.”

De katholieke onderwijskoepel eist een betere doorstroming van informatie. “Scholen moeten automatisch op de hoogte worden gebracht van strafrechtelijke onderzoeken tegen een ­leraar, zeker als er minderjarigen bij betrokken zijn.”

Er bestaat natuurlijk zoiets als het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld. “Een moeilijk evenwicht”, zegt Dirk Depover van Child Focus. “Maar het is mogelijk ­zowel de privacy van de verdachte als de veiligheid van de kinderen te ­beschermen. Werkgevers zouden ­advies moeten krijgen van justitie over sollicitanten die met kinderen willen werken. Een simpele ja of neen op basis van een risicoanalyse, zonder details te geven. Bij iemand die betrapt is met honderden foto’s kinderporno zal dat advies eerder neen zijn.”