Deze astronaut hield spectaculaire ontdekking tijdens ruimtereis meer dan 40 jaar geheim

NASA-astronaut Gordon Cooper was in 1963 de laatste Amerikaanse astronaut die alleen in een baan rond de aarde zou vliegen. In mei 1963 deed hij tijdens een vlucht met de Mercury-Atlas 9 een opmerkelijke ontdekking. Hij hield zijn observatie echter al die tijd geheim. De ontdekking zou nochtans van “grote historische waarde” blijken te zijn, volgens experts.

Mei 1963. De wereld was nog niet bekomen van de dreigende atoomoorlog tijdens de Cubacrisis eind 1962. Astronaut Cooper had daarom speciaal materiaal aan boord van de Mercury-Atlas 9 waarmee hij vanop grote hoogte clandestiene nucleaire installaties kon detecteren over de hele wereld. Het waren echter geen kernwapens die de astronaut plots in het vizier kreeg, maar iets compleet anders...

Opvallende donkere vlekken

Zo’n 50 jaar na datum komt aan het licht dat Cooper tijdens zijn vlucht plots “opvallende donkere vlekken” spotte . Op basis van de vorm kon het niet om nucleaire silo’s gaan. Cooper vermoedde meteen dat het wel eens om scheepswrakken zou kunnen gaan. Hij kon er een honderdtal observeren en begon sterk te vermoeden dat de verloren vloot van Christopher Columbus mogelijk tussen de schepen zou kunnen liggen.

Geheime kaart

Na zijn terugkeer op de aarde vergeleek Cooper de coördinaten met andere studies en werkte hij in het grootste geheim aan een kaart die de weg zou moeten leiden naar miljarden euro’s onderwaterschatten. De astronaut hield zich hier tientallen jaren mee bezig. Het was pas na zijn dood in 2004 dat de kaart kwam bovendrijven.

Cooper liet de kaart toen na aan zijn vriend Darrell Miklos. “Ik denk dat hij wist dat zijn einde naderde. Hij gaf me alle informatie die hij had en liet me beloven dat ik zijn onderzoek zou afwerken als hij er niet meer was.” En zijn vriend hield woord. Hij stelde een team van archeologen en onderzoekers samen en ging op schattenjacht.

“Ik ben de enige die de documenten gekregen heeft. In 2014 heb ik Gemini Marine Exploration opgericht, met als doel het lokaliseren en ophalen van artefacten uit gezonken schepen. En momenteel zijn we bezig met enkele veelbelovende projecten in de Caraïben.” Gordon had plaatsen aangeduid op zijn kaart waarvan hij vermoedde dat er schepen waren vergaan met een grote lading aan boord.”

De zoektocht van Miklos naar de onderzeese schatten kan je binnenkort volgen in het programma ‘Cooper’s Treasury’ op Discovery Channel in de Verenigde Staten.

