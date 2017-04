REACTIES. Anderlecht-spelers verlaten Europa met opgeheven hoofd: “Waren een uur lang fantastisch”

Manchester United is tot het uiterste moeten gaan om Anderlecht uit te schakelen in de Europa League. Een uur lang zette paars-wit zijn voet overtuigend naast die van de Engelsen, pas nadien kon de thuisploeg controle nemen over de partij. De spelers van Anderlecht keren met een trots gevoel terug naar België.

Dendoncker speelde net als in de heenwedstrijd een sterke partij op het middenveld. Hij zag dat Anderlecht lang gelijke tred hield met het grote Manchester United. “We hadden in de eerste helft zelfs twee keer kunnen scoren. Het is jammer dat je diep in de verlengingen nog die goal tegen krijgt, we hadden gehoopt tot aan de strafschoppen te geraken. Er is wel een kwaliteitsverschil, maar dat is logisch. We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. We hebben het vandaag een uur fantastisch gedaan, nadien moesten we terugzakken. Zij waren fysiek net iets sterker, een klasse beter. Iedereen heeft geweldig gewerkt vanavond. We zullen dit misschien wel voelen zondag, maar moeten in ons hoofd klaar zijn, we hebben geen extra motivatie nodig.”

Foto: AFP

Tielemans trad zijn ploegmaat bij. “Ik ben fier, maar ik ben ook een beetje ontgoocheld. Het moeilijkste deden we voor de rust al, namelijk scoren. Na de pauze gingen we nog op zoek naar een tweede goal, maar dat zat er niet in vandaag. We hebben wel een heel goede mentaliteit getoond, het was een mooie prestatie. In de eerste helft haalden we echt een hoog niveau. Het was niet gemakkelijk dat door te trekken. Na de pauze was het misschien iets minder. Het was moeilijk voor de invallers om met dit tempo on te vallen, het was even zoeken. Strafschoppen kwamen dicht, dat was mooi geweest. Maar we moeten gewoon fier zijn. We hadden nog kunnen scoren met Frankie, maar hij was kapot.” Tielemans gaf zijn visitekaartje af in Engeland. “Het liep goed vandaag. In een ploeg die goed draait is het makkelijker voetballen.” En nu op naar de topper tegen Club Brugge. “We zullen het misschien wel voelen, maar we moeten gemotiveerd naar die match trekken. We hebben een boost gekregen door de match van vandaag."