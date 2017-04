José Mourinho pakt uit met opvallend gebaar richting Anderlecht-fans

José Mourinho was na de kwalificatie opgelucht. Zijn Manchester United had het knap lastig tegen Anderlecht, dat kon rekenen op een enorme vocale steun. “Hun fans waren fantastisch.”

De Portugese coach trakteerde de paars-witte fans zelfs op een applaus, ook al namen die hem eerder in de match op de korrel. “Ik applaudisseerde voor de supporters van Anderlecht omdat zij fantastisch waren. Zij duwden hen naar voren. Anderlecht heeft gevochten voor wat het waard was. Ik wens hen het beste toe in de Belgische competitie. Ik denk dat dit een mooie manier is voor RSCA om uitgeschakeld te worden, met eer. Het was moeilijk voor ons tegen een goede tegenstander, maar ik ben opgelucht.”

Mourinho feliciteert Dendoncker met zijn wedstrijd. Foto: Photo News

“Een uur lang waren ze beter dan ons. Met Fellaini wilde ik meer power en kracht op het veld zien. Toen namen we de controle over. Over twee uur voetbal was Anderlecht een uur beter, en wij een uur.” Marcus Rashford kroonde zich tot de held door de 2-1 te scoren. “Ik hield Rashford in het team omdat hij in de flow zat en de juiste mentaliteit heeft.” Een juiste keuze zo bleek.