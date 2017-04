Engelse pers looft strijdend Anderlecht (en hun fans): “Hemeltjelief, wat was het zwaar om ze af te schudden”

Anderlecht mag de Europese bühne met opgeheven hoofd verlaten: het dwong Manchester United tot het uiterste in de kwartfinale van de Europa League, dat zagen ook voetbalfans in heel Europa. De Britse pers is dan ook hard voor de Mancunians (“onbegrijpelijk dat ze zoveel kansen lieten liggen”) en looft de Brusselaars... en hun fans!

De Telegraph looft de durf van Anderlecht: “Het minste dat je kan zeggen is dat ze dapper waren. Niets achteruit leunen en concentreren op de verdediging, ook al hielden ze het meestal wel goed gesloten. Neen, de Belgen namen in de eerste helft resoluut de controle, en hadden pech dat ze bij de rust niet op voorsprong stonden. Ze waren de hele wedstrijd lang beheerster, terwijl United gewoonweg bleek acteerde.” De krant looft ook Anderlecht-verdediger “Serigne Mbodji”, die “opnieuw fysiek de evenknie was van zijn beroemde opponent” Zlatan Ibrahimovic. Man van de Match is volgens de Telegraph echter Marcus Rashford, wiens doelpunt er pas kwam na moeizaam uitvoetballen van de thuisploeg...

Het doelpunt van Marcus Rashford Foto: The Daily Telegraph

Ook de Independent prijst Rashford, en benadrukt dat de zoektocht van de Noord-Engelse topclub naar Champions League-voetbal “vreselijk spannend” was. Maar vooral de Brusselse fans kregen lof: “Anderlecht had de stad de hele dag al paars gekleurd, en hun fans maakten ook indruk in het stadion met hun repertoire, volledig in het Engelse gezongen: ‘Who the fuck are Man United? And the mauves go marching on, on, on.’ Hun spelers begonnen met zulke overgave aan de wedstrijd dat je je afvroeg of hun energiepeil wel uitputtelijk was.”

De Daily Mail noemt de kwalificatie “hardbevochten”: “Na 106 minuten duwde Manchester United Anderlecht kopje-onder, maar hemeltjelief, wat waren ze zwaar om af te schudden. Wie zelfvoldaan dacht dat het doelpunt op verplaatsing in Brussel voldoende was voor United, moest zijn eigen woorden inslikken. Wie zich nog de 10-0 vernedering herinnerde die United in 1956 uitdeelde, of wie lachte met het feit dat Anderlecht op de dag van de wedstrijd nog trainde in een park nabij hun hotel, moest finaal schaapachtig zijn ongelijk toegeven. Anderlecht liet Manchester United er met elke vezel voor vechten, en de kost was finaal gigantisch (doelt op de blessures voor Rojo en Ibrahimovic, nvdr.). United heeft al een heel seizoen moeite om wedstrijden af te maken, en Anderlecht verdedigde opnieuw prachtig. Dus om een oud cliché uit de kast te halen: er zijn geen makkelijke wedstrijden meer in het Europese voetbal. Niet in dit stadium van het toernooi, en zeker niet voor Engelse clubs.”

De Daily Mirror spiegelt die analyse, en is royaal met punten voor de Anderlecht-spelers: het centrale verdedigersduo Kara-Spajic en de onvermoeibare Dendoncker krijgen een 8, doelman Rubén, linksachter Obradovic, Youri Tielemans, doelpuntenmaker Hanni en Chipciu een 7. Rechtsachter (en zwakke schakel) Appiah krijgt nog een 6. Net als Lukasz Teodorczyk, die een ongelukkige wedstrijd speelde. De Pool aast na dit seizoen misschien op een transfer naar de Premier League, maar op basis van de wedstrijd op Old Trafford zal dat waarschijnlijk niet gebeuren.

“United had eventuele uitschakeling enkel aan zichzelf te danken”

De openbare omroep BBC noemde de vertoning op Old Trafford “een avond vol spanning”: “De mannen van Mourinho waren hun eigen ergste vijanden met een shockerende reeks missers. United flirtte zo zelfs met een uitschakeling in de Europa League... en als dat het geval was geweest, hadden ze het enkel aan zichzelf te danken.” De BBC zag namelijk ook dat de Belgen er met regelmaat razend gevaarlijk uitkwam: “United liet zichzelf gijzelen door de dreigende counters van Anderlecht.”

De concurrenten van Sky hebben het dan weer over een “zenuwachtige zege dankzij een pleiade aan gemiste kansen.” Zij zagen ook een sterke Anderlecht-doelman Rubén (“produceerde twee superbe reddingen om het 1-0 te houden”) en een grote misser van Acheampong (“miste een gouden kans op een doelpunt”), alvorens paars-wit “hun verdiende gelijkmaker” kreeg.

De Guardian is strenger voor Anderlecht. De krant geeft nog wel toe dat “Anderlecht de eerste helft beëindigde als de meest dreigende ploeg”, maar benadrukt dat United (“nadat het zich pas halverwege de tweede helft realiseerde dat het de thuisploeg was”) “kans na kans” versierde.

De Britse krantenkoppen liegen er niet om: Man. Utd. mag blij zijn met de kwalificatie Foto: rr

“Anderlecht was zelfs betere ploeg”

Ook in de rest van Europa krijgt Anderlecht lof. “Na de vroege goal van Mkhitaryan liet Manchester United nog maar weinig zien, Anderlecht was zelfs de betere ploeg”, aldus Bild. “Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld en waren de Belgen baas. Pas met het einde in zicht kon Manchester United de controle overnemen. Rashford verloste zijn ploeg in de 107e minuut”, zag de Duitse krant.

Het Nederlandse Voetbal International zag dat paars-wit niets vreesde en stak de loftrompet. “Anderlecht toonde zich aanvankelijk hoopvol en niet onder de indruk. Fris van de lever trokken de Belgen ten strijde met een schot van afstand van Leander Dendoncker als gevaarlijkste wapenfeit. Anderlecht liet zich andermaal niet van zijn stuk krijgen door de tegengoal, waar gemakzucht zich meester leek te maken van de thuisploeg. Grote kansen op de 1-1 voor Frank Acheampong en Dendoncker waren daarvan het bewijs. Na een half uur volgde het tastbare resultaat,met de gelijkmaker. De gasten maakten ook in de tweede helft meer indruk dan de thuisploeg. Pas in het laatste half uur kreeg Manchester United beetje bij beetje meer grip op Anderlecht. De moegstreden Belgen kregen in de 106de minuut de genadeklap”, aldus de Nederlandse site.

De collega’s van NOS en het Algemeen Dagblad hielden het korter. “Anderlecht is er niet in geslaagd te stunten bij Manchester United. De Belgen konden lang mee, maar met pijn en moeite plaatste United zich toch. Ook NU.nl was iets minder lovend over paars-wit. “Henrikh Mkhitaryan zette de thuisploeg al na tien minuten op voorsprong. Anderlecht toonde echter veerkracht en kwam na een halfuur spelen op gelijke hoogte. Het sleepte zelfs een verlenging uit het vuur, maar een stunt zat er net niet in voor de Belgen.”

“Niet begonnen met een minderwaardigheidscomplex”

Het Spaanse AS was vooral streng voor de prestatie van The Red Devils: “Het was slechts een schim van wat het een paar dagen eerder tegen Chelsea liet zien, zonder ideeën. Anderlecht kreeg vleugels, United ging zwalpen en de Belgen tankten vertrouwen. Ook in de tweede helft was het gebrek aan offensieve ideeën opvallend, totdat Rashford in de verlengingen scoorde.”

Bij het Franse L’ Équipe vonden ze de kwalificatie van Manchester verdiend, maar gaven ze de Brusselaars wel één belangrijke verdienste. “Ze begonnen niet met een minderwaardigheidscomplex aan de partij. Het vroege doelpunten van United was geen domper op het Belgische enthousiasme. De bezoekers waren zelfs baas. De score veranderde niet in de tweede helft, al was de thuisploeg het gevaarlijkst. Rashford zorgde voor de verlossing”, aldus de krant.