Verdachte opgepakt voor aanslag spelersbus Dortmund: “Geen terreur maar hebzucht”

Tien dagen na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft de Duitse politie een verdachte opgepakt. Het gaat om de 28-jarige Rus Sergei V., die al meer dan een week gezocht werd. Het zou niet gaan om een terreurdaad, de man zou gehandeld hebben “uit hebzucht”.

Dinsdagavond 11 april rond 19.15 uur werd de spelersbus van Borussia Dortmund getroffen door drie explosies. De explosieven waren verstopt in een haag langs de weg. Het team was op dat moment net op weg naar het eigen Signal Iduna Park, het stadion waar het goed anderhalf uur later de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League had moeten spelen tegen het Franse AS Monaco.

Door de drie explosies werden de wielen van het voertuig geraakt en brak één van de ramen. Bij de aanslag vielen geen dodelijke slachtoffers, wel gewonden. Onder meer de 26-jarige Spaanse verdediger Marc Bartra raakte gewond. Hij liep een spaakbeenbreuk en kwetsuren aan de rechterpols op, en werd dezelfde avond nog geopereerd. Die operatie is goed verlopen.

Aandeelkoers kelderen

Tien dagen na de aanslag heeft de Duitse politie nu een verdachte opgepakt die gezocht werd voor twintigvoudige poging tot moord, melden Duitse media. Speciale politieteams zouden de man, een 28-jarige Rus, vrijdagochtend van zijn bed gelicht hebben in Baden-Württemberg. De man zou uit hebzucht hebben gehandeld. Hij zou miljoenen hebben willen verdienen door de aandeelkoers van de Duitse voetbalploeg te doen kelderen, schrijft Der Spiegel.

De Rus zou 15.000 zogenaamde ‘put-opties’ hebben gekocht. ‘Put-opties’ geven de houder het recht om aandelen tegen een bepaalde prijs te verkopen. Als de koers van dat aandeel plots fors daalt, kan de houder de aandelen goedkoop inkopen en duur verkopen (tegen de op voorhand vastgelegde prijs) en maakt hij dus forse winst.