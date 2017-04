Zoon van bekende actrice zingt hallelujah: “Mijn hart smelt”

Oscarwinnares Jennifer Hudson is trots op haar 7-jarige zoon en dat mag iedereen weten. De actrice/zangeres postte een video op Instagram waar David Junior ‘Hallelujah’ zingt, begeleid door een pianist. “Dit is mij zo dierbaar”, schreef ze er bij.

Hudson ontdekte naar eigen zeggen haar zangtalent op 7-jarige leeftijd en bij haar zoon is dat niet anders. “Ik kan niet beschrijven hoe geëmotioneerd ik ben. Hij is zo gefocust en geconcentreerd, fantastisch! Mijn baby zingt”, schreef ze onder haar post. David Junior zelf is iets minder zeker van z’n stuk en kruipt weg achter de piano van zodra hij uitgezongen is. “Ik wilde hem niet affronteren door hem aan te moedigen als een gênante moeder, maar dit kon ik gewoon niet voor mezelf houden.”