Je kan zelf suggesties doen voor de namen van de tweeling van Beyoncé

Beyoncé moet nog twee namen bedenken voor de baby's in haar buik terwijl de hele wereld nu al met ingehouden adem zit te wachten. Geen makkelijke opdracht en dus heeft een marketingbedrijf beslist om Queen Bey een handje te helpen. Ze hebben een site online gezet waar iedereen suggesties voor namen kan achterlaten.

Twee namen bedenken die passen bij Ivy Blue terwijl de hele wereld op je vingers zit te kijken is niet simpel. En dus bedacht het Brussels marketingbureau DigitasLBi Belgium een plan om Queen Bey een handje te helpen.

Suggesties voor namen kunnen vanaf nu achtergelaten worden op Help Beyoncé. Je geeft jouw suggestie in op de site en heb je zelf weinig inspiratie dan kan je voor baby 1 en baby 2 ook ideetjes halen uit de songteksten van Beyoncé of Jay Z, de namen van dieren of bijvoorbeeld planeten.

Het marketingbureau belooft om de beste suggesties op te nemen in een boek en dat op te sturen naar Beyoncé zelf. If you like it, put a name on it, je weet nooit dat Beyoncé jouw suggestie kiest..