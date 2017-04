Deze man stuurt elk jaar een verjaardagskaartje naar de viervoeter van zijn ex

“Een gelukkige verjaardag, kameraad!” Met die boodschap schreef de 22-jarige Frankie een verjaardagskaart voor Apollo, het hondje van zijn ex-vrouw Rebecca (21). Al vier jaar stuurt hij de viervoeter elke keer een speciale tekst, ondertekend met “Veel liefs, papa”. De emotionele boodschap vertedert al tienduizenden harten op sociale media.

Kalverliefde. Dat dachten hun familieleden en vrienden toen Rebecca en Frankie Hernandez in de middelbare school met elkaar begonnen te daten. In 2012 trouwden de twee, vlak nadat Rebecca haar universitaire opleiding had afgerond. Samen adopteerden ze een puppy, toen hij een maand oud was. ‘Apollo’, zo noemden ze hem.

“Hij loopt altijd ergens waar hij niet mag en bijt alle dingen kapot, die we hem komen. Maar hij geeft zo veel liefde en iedereen verwent hem zo graag”, vertelt Rebecca enthousiast aan Buzz Feed News. Een gelukkig gezinnetje, zo leek het.

Gescheiden, maar gezamenlijk zorgen voor Apollo

Maar toen werd Frankie een marinier. Hun jonge huwelijk begon barsten te vertonen en ze “beseften dat we kinderen waren die veel te jong getrouwd waren.” Ze besloten om drie jaar na hun jawoord uit elkaar te gaan. “Maar dat was heel moeilijk, want we zullen altijd van elkaar blijven houden.”

This Woman's Ex Still Sends Their Dog A Birthday Present Every Year And It's Heartbreakingly Sweet https://t.co/KQepY3K2nQ — Stephanie McNeal (@stephemcneal) April 19, 2017

En Apollo? Die woont bij Rebecca, maar Frankie komt hem nog regelmatig bezoeken. En dan wordt het hondje oprecht gelukkig. Wanneer de viervoeter jarig is, krijgt hij elke keer weer een verjaardagskaart. Inclusief lange brief die Rebecca dan met veel plezier voorleest. Deze keer postte ze de emotionele tekst ook op haar Twitter.

“Maak uw cadeautje niet te snel kapot, hé”

“Hey kameraad, sorry voor het late verjaardagscadeautje”, staat er te lezen op de uitgebreide kaart. “Het was hectisch op het werk, dus daarom ben ik wat later, maar het is niet minder gemeend: GELUKKIGE VERJAARDAG! Ik hoop dat je verwend bent en dat het goed met je gaat. Ik ben er zeker van dat je het enthousiast gevierd hebt, net zo hevig als we je adopteerden als puppy.”

“Normaal vertel ik nu over hoe je me op de zenuwen werkte toen je mijn creditcard opat en verstopte - ik heb de resten toch - of hoe je zo grappig was toen je voor het eerst in bad ging. Maar vandaag wil ik even terugkijken naar alle kleine dingetjes: chillen in de zetel en tv kijken, hoe je altijd vroeg opstond om me dag te zeggen voor ik naar het werk ging, hoe we stoeiden. Die foto’s die je mama me stuurde van je schattige gezicht. Die herinner ik me vandaag het best.”

“Ik heb je zien opgroeien van een kleine puppy die in mijn hand paste tot een gigantische sloeber. Dat was een avontuur en ik hield van elk moment. Aan jou denken doet me altijd glimlachen. Merci, vriend. En er zit nog een cadeautje bij, maar doe het niet te snel kapot, hé. Ik hou van je, kameraad. Ik denk enlke dag aan jou. Zoals altijd: let goed op jezelf en ook op je mama. Blijf er voor haar zijn, zoals jij er was voor mij. Ik mis je, maat. Tot de volgende. Veel liefs, papa.”

Voor Apollo!? Of voor Rebecca!?

Een verdienstelijke poging om het hart van Apollo’s baasje terug te winnen, zo denken heel wat mensen als ze de brief lezen. En het lijkt zowaar te werken. Rebecca liet aan Huffington Post weten dat ze heel lang met Frankie aan de telefoon heeft gepraat, nadat de kaart viraal was gegaan. “We hebben al lang niet meer op deze manier en zo lang met elkaar gepraat. Het is toch straf dat zoiets ons opnieuw bij elkaar kan brengen.”