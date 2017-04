Gluren bij BV's: 'Temptation Lize' heeft een emotionele liefdesboodschap voor haar Ken

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Het zijn spannende tijden voor hiphopster Slongs Dievanongs: ze rijdt momenteel rond met een 'L' op de achterruit van haar rode wagen.

Dievanongs cruisin' me eur L #beware #movingonup #newbeginnings Een bericht gedeeld door Dievanongs (@dievanongs) op 20 Apr 2017 om 3:27 PDT



Nu de laatste aflevering van 'Temptation Island' ook in Nederland is uitgezonden, schreeuwen de (nieuwe) koppels hun liefde uit. Lize, die dolverliefd is op Ken, schreef een emotioneel bericht aan haar nieuwe vlam. "Mijn gebroken hart leidde me recht naar jou. Schat, je bent de mooiste, meest zorgzame en inspirerende persoon die ik ken en ik kan nog steeds niet geloven dat ik van jou ben. Ik ben het gelukkigste meisje ter wereld en ik hou enorm veel van je. Bedankt om het beste in me naar boven te brengen", staat er bij een kiekje van hen samen.

God blessed the broken road that lead me straight to you. Baby you are the most wonderful , caring , inspiring person I know and I still cannot believe I am yours. I am the luckiest girl in the world and I love you so much. Thank you for bringing out the best in me. ?? #YesiKen Een bericht gedeeld door Lize Polaster (@choudebruxelles_) op 20 Apr 2017 om 12:01 PDT



Ook Jolien, die even de 'temptation' voelde dankzij Karim, houdt innig van Herbert, die dan weer over de schreef ging met Saartje. "Het ging moeilijk, maar na vijf maanden beproeving hebben we het overleefd en zijn we opnieuw begonnen. Rustig aan zullen we terug de grote liefde hebben die we hadden. Ik hou van u", schrijft ze bij een romantische foto.

Het ging moeilijk en soms heel moeilijk maar na 5 maanden beproeving hebben we het overleefd en zijn we opnieuw begonnen. Rustig aan zullen we terug de grote liefde hebben die we hadden. Ik hou van u. #dontjudge #nohate #justlove Een bericht gedeeld door JLP © (@jolienliisa_) op 20 Apr 2017 om 1:01 PDT



Pommeline is kort over haar Merijn. "Voorbestemd", staat er te lezen onder een foto van de twee bij een kerk. Zouden er ooit trouwklokken luiden?

MEANT TO BE ?????#myotherhalf #temptationisland2017 #itwasmeanttobe Een bericht gedeeld door Pommeline Tillière (@pommelinetilliere) op 20 Apr 2017 om 12:23 PDT



Katja Retsin en haar gezin waren op stap in Plopsaland en jodelden erop los.

Te boeken voor al uw feesten: de familie Von Jodel. ?? Vandaag in Heidiland! #jodelaheidi #heidiride #plopsaland #depanne @plopsa_official Een bericht gedeeld door Katja Retsin (@katjaretsin) op 17 Apr 2017 om 7:49 PDT



Veronique Leysen woog baby Otto op een grappige manier: de jongen kon gewoon in zijn wolkendekentje blijven liggen.

Weighing little laughing baby ???? @dewolk_vroedvrouwen ?????????????? Een bericht gedeeld door Veronique Leysen (@mauricetteveronique) op 18 Apr 2017 om 2:36 PDT



Glitter en Glamour tijdens een fotoshoot? Niet altijd, zo bewijst voormalig Miss België Virginie Claes terwijl ze in haar badjas in het hoge gras zit in het Oost-Vlaamse Kluisbos.

Glitter&glamour? Early shooting...in badjas ja! ?? #campaign #delille #50years #fun @jeanvanhulle @martienclaes Een bericht gedeeld door Virginie claes (@claesvirginie) op 21 Apr 2017 om 12:33 PDT



Presentatrice Tatjana Beloy wordt groen op Instagram. Letterlijk. En dat heeft alles te maken met haar ode aan de film 'Guardians of the Galaxy'.