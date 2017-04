StartupXperience: kiezen voor een start-up

Op woensdag 26 april gaat in het Gentse ICC StartupXperience door, een jobbeurs voor wie aan de slag wil bij een start-up.

De jobbeurs wordt georganiseerd door consultancybedrijf EY en Randstad. EY ondersteunt via het project EYnovation in samenwerking met VLAJO startende en groeiende bedrijven. Eén manier is ervoor zorgen dat die de juiste werknemers aantrekken. Doel is om zoveel mogelijk relevante profielen in contact te brengen met start-ups op zoek naar een eerste werknemer. Of met scale-ups, jonge bedrijven die al een mooie groei gemaakt hebben, die hun team willen uitbreiden.

Welke bedrijfscultuur in een start-up?

“Vaak zijn het nog héél kleine ondernemingen met een dynamische sfeer, heel wendbaar en zonder veel vaste procedures”, aldus Barbara Descheemaecker, Manager EYnovation. “Alles is mogelijk. Doorgaans heb je er een creatieve, prikkelende sfeer met korte communicatielijnen en een vlakke hiërarchische structuur. Natuurlijk kan het chaotisch en hectisch zijn, maar dat is voor sommige kandidaten juist aantrekkelijk. Voor wat onzekerheid mag je geen schrik hebben. De bedrijfscultuur in een start-up is nog heel anders dan in een kmo.”

>

>

>