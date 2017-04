Dag van de luchtvaart: 4 keer een job op Zaventem

Brussels Airport kende een recordkwartaal qua passagiers. Een boost voor de luchthaven en zijn meer dan 20.000 werknemers, en dit na een behoorlijk turbulente periode. Jobat sprak naar aanleiding van de dag van de luchtvaart met vier medewerkers van Brussels Airport. “Werken op de luchthaven, het is als een microbe.”

De luchthaven van Zaventem was het voorbije jaar niet uit het nieuws te branden. Er was het verscheurende nieuws van de aanslagen, de heibel rond de geluidsnormen en de acties van de luchtverkeersleiders. Maar uit de recente recordcijfers blijkt dat het vertrouwen van de passagiers helemaal terug is. Deze vier medewerkers dragen daar hun steentje toe bij.

“De wereld in het klein.” (Natascha De Meulemeester, 33 jaar, Passenger Service Agent, Brussels Airlines)

“Vijf jaar geleden nam ik de beslissing om een job bij de overheid in te ruilen voor een job op de luchthaven. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Voor mij is dit de perfecte biotoop. Dit komt vooral omdat ik ervan hou mensen te ontmoeten en de verhalen achter die mensen te ontdekken. Als het even kan, doe ik een babbeltje met de passagiers. Je zou ervan staan kijken hoeveel mensenkennis en levenservaring je hier opdoet.”

“Voor mij is de luchthaven de wereld in het klein. Een plek waar ik niet alleen werk, maar ook veel leer over andere culturen en de mens achter die culturen. De dagen dat ik de grootste jobvoldoening ervaar, zijn wanneer ik voor een passagier het verschil heb kunnen maken. Onlangs nog was er een passagier die naar Milaan vertrok en aan de gate vaststelde dat hij z’n laptop in de vertrekhal vergeten was. Ik ben er toen in geslaagd z’n laptop nog net op tijd aan de gate te krijgen. De glimlach die toen op z’n gezicht verscheen, daar doe je het voor.”

“Elke seconde telt.” (René Blauwet, 52 jaar, Load Master, Aviapartner)

“Als Load Master ben ik ervoor verantwoordelijk dat de vluchten die ik toegewezen krijg, op tijd vertrekken. Concreet wil dit zeggen dat ik de activiteiten voor en na het vertrek van een vlucht coördineer. Ik heb het dan over het tanken van het vliegtuig, het laden van de bagage, het inschepen van de passagiers, het poetsen van het toestel en het communiceren met de bemanning. Het komt erop aan al die activiteiten binnen een strak tijdskader voor elkaar te krijgen. In deze job telt elke seconde. Voor elke vlucht werk je met een gans team naar één heel concrete doelstelling toe: ‘een on time departure’. Als passagier lijkt het misschien evident dat een vlucht op tijd vertrekt, maar achter de schermen komt er heel wat teamwerk en coördinatie bij kijken.”

“Routine kennen we hier niet. Elke dag brengt wel een nieuwe uitdaging. Een ingecheckte passagier die niet komt opdagen en wiens bagage moet afgeladen worden, een kunstwerk dat met veel zorg moet afgehandeld worden, weersomstandigheden die het vluchtplan overhoopgooien: het zijn maar een paar voorbeelden van situaties waarvoor je ‘on the spot’ een oplossing moet zien te vinden. Ja, dat zorgt regelmatig voor een hoge dosis adrenaline. Maar dat maakt de voldoening ook des te groter. Ik doe deze job nu bijna 27 jaar. Die actie op het terrein en de dynamiek van een luchthaven, ik zou het eerlijk gezegd niet kunnen missen.”

“Soms 24 uur op 24.” (Ineke Van Besten, 34 jaar, Quality Surveyor, Brussels Airport)

“Mijn job bestaat erin ervoor te zorgen dat de start-, landings- en taxibanen in prima conditie zijn. Aan de hand van allerlei metingen op het terrein kunnen wij detecteren welke banen aan renovatie toe zijn. Stellen we bijvoorbeeld vast dat de verharding van een baan niet meer optimaal is, dan wordt er een planning opgemaakt voor de renovatiewerken. In onze job is het essentieel dat projecten binnen een strikte timing gerealiseerd worden. Dit brengt best spannende momenten met zich mee. Zoals vorig jaar, toen we een runway volledig uit dienst gehaald hebben en ons team gedurende 2,5 maanden 24 uur op 24 gewerkt heeft. Maar het gevoel dat je krijgt wanneer je die runway opnieuw in dienst neemt, is dan ook super.”

“Ik herinner me nog heel goed het moment waarop we – na het uitvoeren van een aantal inspecties – die landingsbaan openden en enkele minuten later een vliegtuig zagen naderen om op die baan te landen. Een prachtig moment. Of ik de luchthaven niet zou willen inruilen voor een andere, rustigere werkomgeving? Ik kan niet meteen een boeiendere werkplek bedenken. Een decor waar je buiten omringd bent door vliegtuigen en waar je binnen de sfeer proeft van mensen die om allerlei redenen onderweg zijn, ik blijf het bijzonder vinden.”

