Dit worden de nieuwste reisgadgets

De International Travel Goods Show is een enorme reisbeurs in Las Vegas die elk jaar de nieuwste reisgadgets presenteert. Apps waarmee je je bagage kunt volgen of heel gesofisticeerde nekkussentjes... reizen wordt in de toekomst bijzonder comfortabel.

Reizen moet steeds meer high tech, comfortabel en gezond worden. Tijdens lange vliegreizen moeten we goed kunnen slapen, veiligheid is heel belangrijk en technologische snufjes vinden nog meer hun weg naar de wereld van het reizen. De International Travel Goods Show licht naar jaarlijkse traditie graag een tipje van de sluier wat de nieuwe reisgadgets betreft.

Een app die je bagage traceert

Reizigers die het toch wel spannend vinden om hun bagage achter te laten op de bagageband kunnen binnenkort een kleine gps in de bagage stoppen en met een app volgen welk traject hun koffer aan het afleggen is.

Gesofisticeerde kussens

Steuntjes in je nek die je helpen om tijdens verre reizen een dutje te doen blijven een populair gadget. Een must-have is bijvoorbeeld de FaceCradle, niet enkel een neksteuntje dus maar een kussen waar je je hele hoofd op kan steunen. Dekentjes worden ook weer hip. Maar dan wel dekentjes met een kap die lijken op een hoodie en waar je helemaal in kan kruipen.

Gezonde lucht

Voor wie bang is dat hij tijdens het reizen of op zijn nieuwe bestemming te veel ongezonde lucht binnenkrijgt, is de DetoxAir, een filter die je voor je mond houdt en die automatisch ongezonde lucht omzet in frisse lucht.

Multifunctionele bagage

We reizen licht en comfortabel. De nieuwste koffers hebben houders voor je koffie of water en een staander voor je tablet. Wat het design betreft, zijn hardcase koffers weer in en ben je pas echt helemaal mee als je koffer een felle kleur of grappig design heeft. Voor kinderen zijn er dan weer koffers waar ze ook mee kunnen spelen of op kunnen rijden.

Onbreekbaar en op alles voorbereid

Ook eenmaal op je bestemming is het de bedoeling dat je zo comforabel en licht mogelijk reist. Een vrolijke poncho is een must in je bagage en Popticals zijn dan weer zonnebrillen die je helemaal kan opplooien en waar de oren niet af kunnen breken.