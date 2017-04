Topper Anderlecht-Club Brugge...maar AA Gent kan dé winnaar van het weekend worden

Na de Europese uitschakeling op Manchester United wacht Anderlecht zondag nog een topper: het ontvangt op eigen veld Club Brugge. Als het wint, zet het Blauw-Zwart op negen punten. Ook AA Gent kijkt vol belangstelling naar de topper: de troepen van Vanhaezebrouck kunnen dit weekend een uitstekende zaak doen.

Foto: ISOPIX

Anderlechtcoach Weiler begon donderdag met zijn sterkste elf op het veld van Manchester United, maar wisselde -met het oog op de topper zondag- uiteindelijk toch de sterke maar licht geblesseerde Hanni , Chipciu en Teodorczyk. “De grote vraag is of de vermoeidheid zal spelen na 120 minuten voetbal”, aldus onze Anderlechtwatcher Jürgen Geril. “Als je je sterkste spelers eraf haalt op United, moet je match tegen Club wel tot goed einde brengen. Anders zet je jezelf tweemaal onder druk. Voor Weiler zijn dat berekende risico’s, maar het valt toch op dat hij gedaan heeft.”

Vertrouwen ondanks uitschakeling

Toch verlaat de recordkampioen Europa met een goed gevoel. “Ze hebben ontzettend goed gespeeld. Dat zal vertrouwen geven. En Club heeft al decennia niet meer gewonnen op Anderlecht, terwijl het nu wel van moeten is. Al zal Michel Preud’homme niet meteen open kaart spelen”, aldus nog Geril.

Club Brugge heeft dus zondag dé kans om toch nog zelf een rol te spelen in het titeldebat. Dan moet het wel winnen, zegt Clubwatcher Guillaume Maebe. “Het puntenverlies in eigen huis tegen Charleroi was al een ferme tegenvaller voor Club Brugge, maar nieuw puntenverlies tegen de grootste titelconcurrent is gewoon fataal. Bij Club ambieert men een 21 op 30, maar is het er ook van overtuigd dat het zwaartepunt van PO1 in de wedstrijden tegen Anderlecht ligt. Een 4 op 6 leek aan de start van PO1 voldoende, maar door de teleurstellende 2 op 9 is een 6 op 6 noodzakelijk geworden om nog te kunnen meedingen naar de titel.”

Foto: BELGA

Lichtpuntjes

Play-off 1 loopt voorlopig niet zoals gewenst voor de Bruggelingen. Toch zijn er lichtpuntjes. “Het voetbal in de Ghelamco Arena was best goed. Ondanks de vele blessures creëerde Club Brugge met spelers als Immers, Wesley en gelegenheidsspits Engels aardig wat kansen”, aldus nog Maebe. “Wat meer efficiëntie en Club zou gewoon met drie punten vertrokken zijn uit Gent. Dan zouden de kaarten helemaal anders gelegen hebben. Tegen Charleroi en zeker tegen Zulte Waregem toonde Club aanvallende onmondigheid, maar recupereerde het wel een aantal sleutelspelers. Zij moeten blauw-zwart nu helpen.”

AA Gent: de lachende derde?

Dan is er nog AA Gent, dat dit weekend de lachende derde kan worden. Het speelt vanavond zelf op eigen veld tegen Oostende. “Vanhaezebrouck zei zelf dat Gent uiteraard eerst zelf moet winnen. Maar als dat gebeurt is, zijn ze zondag altijd in het voordeel. Als Anderlecht wint nemen ze afstand op Club Brugge voor de tweede plaats, als Club Brugge wint dan is de titelstrijd weer helemaal open. De beste zaak lijkt echter een gelijkspel”, zegt onze Gentwatcher Michaël Van Damme. Maar eerst dus die match van vanavond. “Tegen Oostende heeft Gent al vaker punten laten liggen. Oostende heeft tot nu toe altijd met een open vizier gevoetbald, maar zal tegen Gent misschien iets meer gesloten spelen. Dat is niet makkelijk voor Gent, kijk maar naar de match op Charleroi.”

